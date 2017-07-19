Фильм Лозницы не покажут на "Горький fest" из-за отсутствия прокатного удостоверения

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июля. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Фильм-участник конкурсной программы 70-го Каннского фестиваля - "Кроткая" украинского режиссера Сергея Лозницы - не имеет прокатного удостоверения, в связи с чем показать картину на "Горький fest" не смогут, сообщил в среду в интервью ТАСС президент кинофестиваля, актер Михаил Пореченков.

"Фильм Лозницы не будет участвовать в конкурсе, у его нет прокатного удостоверения, - сказал Пореченков. - Это стало известно в последний момент, картину показать, к сожалению, мы не можем".

Драма Сергея Лозницы - копродукция Франции, Украины, Германии, Литвы, Нидерландов и России. Сценарий ленты написан по мотивам одноименного рассказа Федора Достоевского.

Смотр открывается в среду в Нижнем Новгороде и будет проходить до 22 июля. Конкурсная программа фестиваля получила название "Встряска", она сформирована из картин различных форм: от короткометражек и киноальманахов до экспериментального видео и документалистики. В конкурс, в частности, вошли фильмы "Блокбастер" (режиссер Роман Волобуев снял свою фамилию из титров), "Купи меня" Вадима Перельмана, "Маленький поезд" Тамары Дондурей, "Турецкое седло" Юсупа Разыкова и другие картины.

Сам Пореченков ждет от нового фестиваля "зрительского интереса, интересных событий встреч с друзьями, прекрасной творческой атмосферы". Он добавил, что киносмотр должен "встроиться в так называемый событийный туризм" и надеется, что со временем сработает "сарафанное радио", которое с годами привлечет все больше зрителей на фестиваль.

"Мы приезжаем в Ниццу, это деревня по сравнению с Нижнем Новгородом, но там каждый день что-то происходит, - пояснил актер. - Мы хотим, чтобы люди интересовались кино, не только узнавали, куда зайти поесть, где провести вечер, а что из творческих мероприятий будет проходить в город". Пореченков добавил, что "начинать всегда тяжело", однако он надеется, что "первый фестиваль пройдет хорошо".