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Кинокомпании заявили почти 60 проектов на питчингах Фонда кино

Культура
20 июля, 9:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июля. /ТАСС

Питчинги проходят на площадке информагентства ТАСС

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Почти 60 кинопроектов будут защищать 20 июля российские режиссеры и продюсеры, чтобы получить финансовую поддержку Фонда кино. Питчинги проходят на площадке информационного агентства ТАСС.

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"Эксперты Фонда кино называют этот питчинг "питчингом иных". На самом деле, он ничем не уступает питчингу мэйджеров, а в чем-то даже превосходит его, поскольку проектов много. Это очень амбициозные компании, которые стараются пробиться. Поэтому здесь сегодня будет битва идей", - сказал ведущий смотр кинокритик Иван Кудрявцев.

По его словам, 53 компании будут защищать 57 проектов.

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