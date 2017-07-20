Кинокомпании заявили почти 60 проектов на питчингах Фонда кино

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Почти 60 кинопроектов будут защищать 20 июля российские режиссеры и продюсеры, чтобы получить финансовую поддержку Фонда кино. Питчинги проходят на площадке информационного агентства ТАСС.

"Эксперты Фонда кино называют этот питчинг "питчингом иных". На самом деле, он ничем не уступает питчингу мэйджеров, а в чем-то даже превосходит его, поскольку проектов много. Это очень амбициозные компании, которые стараются пробиться. Поэтому здесь сегодня будет битва идей", - сказал ведущий смотр кинокритик Иван Кудрявцев.

По его словам, 53 компании будут защищать 57 проектов.