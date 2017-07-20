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Тодоровский ищет "очень большого артиста" на главную роль в фильме "Гипноз"

Культура
20 июля, 11:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июля. /ТАСС

В основу картины легла история гипнотизера Владимира Райкова

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Режиссер Валерий Тодоровский планирует снять фильм "Гипноз", на главную роль в котором ищет "очень большого артиста". Об этом режиссер сообщил в ходе питчинга, проходящего в четверг в ТАСС.

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"Это компактный, клаустрофобический фильм, который надо снимать зимой. Безусловно, мне понадобится какой-то очень большой артист на роль этого гипнотизера. Я не могу сейчас его назвать, но я буду искать какую-то личность, звезду, "глыбу", - сказал Тодоровский.

В основу сюжета легла история гипнотизера Владимира Райкова, которого режиссер знал лично. "Мой интерес здесь - мощная человеческая история, психологический триллер", - признался Тодоровский, отметив, что осознает сложности такого жанра в отечественном прокате.

Бюджет проекта оценивается в 100 млн рублей, 60 млн рублей режиссер просит у Фонда кино на безвозвратной основе. При этом, по предварительным оценкам, доход от картины едва достигнет 80 млн рублей.

"Я в этой ситуации сознательно занижаю и становлюсь мегаскромным, потому что специфическая история. Хотя все это можно сделать на том уровне напряжения, когда в течение 100 минут мы будем не отрываясь смотреть на экран. И большая звезда обязательно", - отметил режиссер.

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