Премьера фильма Гарика Сукачева "То, что во мне" состоялась на родине Шукшина

СРОСТКИ /Алтайский край/, 22 июля. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Дни памяти актера, режиссера и писателя Василия Шукшина в Алтайском крае завершились в субботу на его родине в селе Сростки. Финальным подарком для гостей фестиваля стал премьерный показ фильма "То, что во мне" (ранее фильм носил рабочее название "Алтайская песня"), который снял и в котором сыграл главную роль рок-музыкант, поэт и композитор Игорь (Гарик) Сукачев.

"Мы провели здесь со съемочной группой чудесное время, снимал я его ровно год назад, это история о путешествии по Чуйскому тракту до монгольской границы. Свое кино я делал для Первого канала, это телевизионный продукт, но мне очень хотелось показать его здесь в Алтайском крае и Республике Алтай - очень много людей помогали нам в съемках", - сказал Игорь Сукачев, презентуя свою картину.

Изначально премьера фильма "То, что во мне" была поставлена в сетку Первого канала, однако, властям региона удалось договориться с руководством телеканала, чтобы премьерные показы прошли в Алтайском крае в рамках Всероссийского Шукшинского фестиваля. Показы прошли в трех городах - Барнауле, Бийске и Белокурихе, а главный и финальный в субботу - в Сростках на горе Пикет, откуда Шукшин любил смотреть на родное село.

Фильм "То, что во мне"

О том, что Гарик Сукачев проедет по Алтаю на мотоцикле и снимет фильм о Чуйском тракте, стало известно в начале лета 2016 года, уже в июле съемочная группа проехала по Алтайскому краю и Республике Алтай для выбора локаций. По словам самого Сукачева, это фильм в первую очередь о природе и людях. В фильме использованы многие известные в России символы Алтая - шаманы, "Принцесса Укока", старообрядцы, места, по которым проходила экспедиция Рериха. Кроме того, использована и история песни, и сама песня "Есть по Чуйскому тракту дорога".

"Я много лет хотел снять фильм об Алтае, о Чуйском тракте. Наверное, все началось с Шукшина - хотелось увидеть, где он родился, увидеть его родину - Алтай его глазами", - отметил Сукачев.

Помимо самого Сукачева, который весь фильм путешествует по Алтаю на мотоцикле, главным "персонажем" ленты стала одна из самых известных и красивых в России дорог - Чуйский тракт, а также населенные пункты, расположенные вдоль него, и люди, живущие на Алтае.

По словам режиссера, фильм стал, в том числе и своеобразным позиционированием туристического потенциала двух Алтаев - Алтайского края и Республики Алтай. В ленту попали город-курорт Белокуриха, село Полеводка с этнопарком, родина Шукшина - село Сростки, ОЭЗ туристско- рекреационного типа "Бирюзовая Катунь", пасеки, Семинский перевал, перевал Чике-Таман и многие другие точки. Фильм снимался по заказу Первого канала при поддержке Русского географического общества.