Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Премьера фильма Гарика Сукачева "То, что во мне" состоялась на родине Шукшина

Культура
22 июля, 18:23 UTC+3 СРОСТКИ /Корр. ТАСС, Ксения Шубина

По словам режиссера, фильм стал, в том числе и своеобразным позиционированием туристического потенциала двух Алтаев - Алтайского края и Республики Алтай

Поделиться
Материал из 1 страницы
Гарик Сукачев

Гарик Сукачев

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

СРОСТКИ /Алтайский край/, 22 июля. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Дни памяти актера, режиссера и писателя Василия Шукшина в Алтайском крае завершились в субботу на его родине в селе Сростки. Финальным подарком для гостей фестиваля стал премьерный показ фильма "То, что во мне" (ранее фильм носил рабочее название "Алтайская песня"), который снял и в котором сыграл главную роль рок-музыкант, поэт и композитор Игорь (Гарик) Сукачев.

Смотрите также

Гран-при Шукшинского кинофестиваля на Алтае получил фильм "Золотая рыбка"

На Алтае презентовали книгу о Шукшине в рамках региональной серии об известных земляках

Открытие "Шукшинских дней на Алтае" посетили более 2,5 тыс. человек

"Мы провели здесь со съемочной группой чудесное время, снимал я его ровно год назад, это история о путешествии по Чуйскому тракту до монгольской границы. Свое кино я делал для Первого канала, это телевизионный продукт, но мне очень хотелось показать его здесь в Алтайском крае и Республике Алтай - очень много людей помогали нам в съемках", - сказал Игорь Сукачев, презентуя свою картину.

Изначально премьера фильма "То, что во мне" была поставлена в сетку Первого канала, однако, властям региона удалось договориться с руководством телеканала, чтобы премьерные показы прошли в Алтайском крае в рамках Всероссийского Шукшинского фестиваля. Показы прошли в трех городах - Барнауле, Бийске и Белокурихе, а главный и финальный в субботу - в Сростках на горе Пикет, откуда Шукшин любил смотреть на родное село.

Фильм "То, что во мне"

О том, что Гарик Сукачев проедет по Алтаю на мотоцикле и снимет фильм о Чуйском тракте, стало известно в начале лета 2016 года, уже в июле съемочная группа проехала по Алтайскому краю и Республике Алтай для выбора локаций. По словам самого Сукачева, это фильм в первую очередь о природе и людях. В фильме использованы многие известные в России символы Алтая - шаманы, "Принцесса Укока", старообрядцы, места, по которым проходила экспедиция Рериха. Кроме того, использована и история песни, и сама песня "Есть по Чуйскому тракту дорога".

Смотрите также
Заказник "Лебединый"

Шукшин, сыры и лебеди: 5 причин поехать зимой в Алтайский край

"Я много лет хотел снять фильм об Алтае, о Чуйском тракте. Наверное, все началось с Шукшина - хотелось увидеть, где он родился, увидеть его родину - Алтай его глазами", - отметил Сукачев.

Помимо самого Сукачева, который весь фильм путешествует по Алтаю на мотоцикле, главным "персонажем" ленты стала одна из самых известных и красивых в России дорог - Чуйский тракт, а также населенные пункты, расположенные вдоль него, и люди, живущие на Алтае.

По словам режиссера, фильм стал, в том числе и своеобразным позиционированием туристического потенциала двух Алтаев - Алтайского края и Республики Алтай. В ленту попали город-курорт Белокуриха, село Полеводка с этнопарком, родина Шукшина - село Сростки, ОЭЗ туристско- рекреационного типа "Бирюзовая Катунь", пасеки, Семинский перевал, перевал Чике-Таман и многие другие точки. Фильм снимался по заказу Первого канала при поддержке Русского географического общества.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: наследники престола, спортивные страсти и объятия Макрона
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Фото
Участники Comic-Con в костюмах Могучих рейнджеров. Сан-Диего, 19 июля
20
Все гики в гости будут к нам: в Сан-Диего стартовал ежегодный Comic-Con
8
Премьерный показ нового сезона "Игры престолов" состоялся ночью в московском метро
Дипломная работа Ильи Глазунова "На колхозной ферме"
3
Два диплома и дисциплинарная тройка Ильи Глазунова
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пьяный водитель "Жигулей" врезался в группу детей в Красноярском крае
2
В России разрабатывают военные конвертопланы
3
Экологи обнаружили в Москве редких для России сирийских дятлов
4
Трехлетний ребенок попал под поезд в Воронеже
5
Главные контракты и заявления МАКС-2017
6
TMZ: солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой
7
В Рязанской области более 70 человек разыскивают укусившую женщину цирковую обезьяну
Темы дня
Новости партнеров
Реклама