Подрядчик строительства фондохранилища Эрмитажа подал иски к музею

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Подрядчик строительства фондохранилища Эрмитажа в Санкт-Петербурге, компания "Мехстройтранс", подала иски к музею. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел суда.

Два иска к музею Эрмитаж появились в картотеке суда 19 июля. Причина подачи иска на сайте не отражена. ТАСС на момент публикации не обладает комментариями сторон.

Компания "Мехстройтранс" в 2015 году выиграла аукцион на 3,67 млрд рублей на строительство публичной библиотеки Эрмитажа в Приморском районе на Школьной улице. После заключения контракта Эрмитаж, согласно существующим правилам, выплатил аванс, а позже получал замечания по поводу порядка расходования государственных средств, выделяемых на реализацию проекта. Во второй половине 2016 года дирекция музея отмечала, что существуют задержки по графику строительства.

Позже ряд СМИ сообщили, что сотрудники ФСБ в конце января провели изъятие бумаг в Эрмитаже, они изучали документы, связанные с государственным контрактом на строительство второй очереди нового фондохранилища Эрмитажа на Школьной улице (Старая деревня).

Отставание Эрмитаж объяснял тем, что он тщательно контролирует качество работ, не допуская его снижения в погоне за скоростью. С этим же он связывал проблему освоения средств со стороны музея. В пресс-службе Эрмитажа заявили, что юристы постоянно контролируют ход контрактов, накопив опыт борьбы с недобросовестными подрядчиками.