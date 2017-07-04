Эрмитаж объяснил проблемы с освоением денег отказом подрядчиков строить музейные объекты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Дирекция Эрмитажа объяснила проблемы с расходованием субсидии, на которые накануне указала Счетная палата, отсутствием интереса подрядчиков к строительству музейных объектов.

"В этом году Счетная палата выделила в качестве одного из недостатков тот факт, что Эрмитаж использовал субсидию на капитальное строительство только на 40,7%. Во многом такое положение обусловлено качеством и сроками выполнения работ по строительству комплекса зданий производственной базы и фондохранилища музейного комплекса в Старой деревне (район Петербурга - прим. ТАСС). Современный строительный рынок устроен таким образом, что подрядчикам невыгодно и неинтересно заниматься возведением уникальных строительных объектов, к которым относятся, в частности, объекты Реставрационно-хранительского центра Государственного Эрмитажа", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте музея.

Представители музея пояснили, что заявки на конкурсы, которые объявляют на возведение "особенных объектов, служащих культурным и социальным целям", часто подают компании без опыта выполнения сложных строительных работ, и "явно переоценивающие свои возможности". В результате, отметили в Эрмитаже, возникают ситуации со срывом сроков выполнения работ, их приостановкой вплоть до расторжения заключенных договоров.

"В строительной среде среди российских компаний практически не осталось компаний, которые дорожат своей репутацией. Абсолютное большинство строительных компаний предпочитают думать о чистой прибыли. Строители не придают никакого значения обстоятельству, что результат их работы сохранится в вечности, что он будет на многие годы запечатлен миллионами посетителей, что он по-настоящему важен с глобальной стороны с позиции ответственности перед всем обществом", - добавили в Эрмитаже.

Ранее пресс-служба музея подтверждала, что подрядчики не исполняют сроки по контрактам на строительство и им выставляются штрафы.

Замечания к Эрмитажу

Счетная палата в понедельник опубликовала результаты проверки исполнения бюджета и бюджетной отчетности за 2016 год. В документе указано, что на капитальное строительство Эрмитажу выделили 1,29 млрд рублей, включая 496,6 млн рублей по остаткам прошлых лет, и 791,5 млн рублей субсидии на капитальные вложения в 2016 году. Однако, согласно отчету ведомства, музей потратил лишь 40,7% или 524,7 млн рублей. В Счетной палате отметили, что наличие неиспользованных средств "свидетельствует о низком качестве планирования Эрмитажем субсидий на капитальные вложения".

Комплекс фондохранилища Государственного Эрмитажа в Старой Деревне создается с 1990 года. Проект связан с необходимостью перемещения ряда запасников и реставрационных мастерских из исторических зданий музея, которые были перегружены фондами и не могли обеспечить нормальные условия хранения. На Заусадебной улице в Приморском районе Петербурга уже введены в строй две первые очереди реставрационно-хранительского комплекса. В пяти зданиях размещаются фондохранилище, выставочно-лекционный, реставрационный, инженерный и административный корпуса. В 2019 году планируется ввести последний объект реставрационно-хранительского центра Эрмитажа в Старой Деревне - 13-этажное здание библиотеки, в котором разместится также музей моды.