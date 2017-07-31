Мэрилин Мэнсон представит новый альбом в Москве

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Американский рок-музыкант Мэрилин Мэнсон в понедельник выступит в московском клубе Stadium. Об этом сообщили в пресс-службе площадки.
Текущий год Мэнсон проводит в мировом турне в поддержку новой пластинки Heaven Upside Down ("Небеса вверх дном"). Далее в его графике - концерты на Украине, в Германии, Нидерландах, Бельгии, Швейцарии, Франции, США, Швеции, Дании, Чехии, Австрии, Италии и Великобритании.
Летом 2014 года два концерта рокера в России - в Москве и Новосибирске - не состоялись. Выступление Мэнсона в рамках фестиваля Park Live на ВДНХ в Москве отменили из-за ложного сообщения о бомбе.
Против концерта музыканта в Новосибирске выступили православные активисты, заявившие, что творчество певца оскорбляет чувства верующих, а своим поведением он пропагандирует гомосексуализм. Позднее мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что прокуратура не нашла в творчестве Мэнсона ничего предосудительного, но в связи с тем, что в День города нагрузка на городские службы и правоохранительные органы будет и без того высока, концерт следовало бы перенести. В итоге правительство города предложило назначить выступление на другой день, но менеджеры певца сообщили, что в предложенные даты он не сможет выступить в Новосибирске.