Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.08:
$ 60.06
€ 70.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Forbes: Анна Нетребко возглавила рейтинг высокооплачиваемых российских музыкантов

Культура
31 июля, 11:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, июля. /ТАСС

На втором месте находится Филипп Киркоров

Поделиться
Материал из 1 страницы
Анна Нетребко

Анна Нетребко

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Оперная певица Анна Нетребко заняла первую строчку рейтинга самый высокооплачиваемых российских музыкантов по версии журнала Forbes.

Годовой доход Нетребко, по данным издания, составил $7,5 млн.

На втором месте с доходом $7,4 млн поп-исполнитель Филипп Киркоров. Отмечается, что Киркоров "в третий раз оказался на втором месте (с момента первого выпуска рейтинга в 2005 г. - прим. ТАСС), а вот первой строчки не занимал ни разу". На третьей строчке - рэпер Тимати ($6,6 млн).

В первую десятку также вошли Дима Билан ($6 млн), Григорий Лепс ($6 млн), группа "Би-2" ($5,7 млн), Сергей Шнуров ($5 млн), Земфира ($5 млн), Николай Басков ($4,3 млн) и Егор Крид ($4 млн).

Смотрите также

Овечкин возглавил рейтинг российских знаменитостей по версии Forbes

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Нетребко, Анна Юрьевна Басков, Николай Викторович Киркоров, Филипп Бедросович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
14
Волшебный лес в парке "Останкино"
5
"По млечному пути": Кустурица впервые выступил с концертом в Крыму
13
Москвичи несут цветы к посольству США в память о солисте Linkin Park
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Politico: советники Трампа готовят санкции против Китая
2
В Перми 15-летний подросток зарезал прохожего и ранил еще двух
3
ФАС возбудила дело в отношении "большой четверки" операторов связи
4
Путин подписал закон об отмене норм бесплатного провоза багажа
5
Трамп сожалеет, что во время личной встречи не спросил, поддерживал ли его Путин
6
Строители завершили сборку автодорожной арки Крымского моста
7
Крым и Сочи лидируют в рейтинге российских курортов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама