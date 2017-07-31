Forbes: Анна Нетребко возглавила рейтинг высокооплачиваемых российских музыкантов

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Оперная певица Анна Нетребко заняла первую строчку рейтинга самый высокооплачиваемых российских музыкантов по версии журнала Forbes.
Годовой доход Нетребко, по данным издания, составил $7,5 млн.
На втором месте с доходом $7,4 млн поп-исполнитель Филипп Киркоров. Отмечается, что Киркоров "в третий раз оказался на втором месте (с момента первого выпуска рейтинга в 2005 г. - прим. ТАСС), а вот первой строчки не занимал ни разу". На третьей строчке - рэпер Тимати ($6,6 млн).
В первую десятку также вошли Дима Билан ($6 млн), Григорий Лепс ($6 млн), группа "Би-2" ($5,7 млн), Сергей Шнуров ($5 млн), Земфира ($5 млн), Николай Басков ($4,3 млн) и Егор Крид ($4 млн).