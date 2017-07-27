Овечкин возглавил рейтинг российских знаменитостей по версии Forbes

ТАСС, 27 июля. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин возглавил рейтинг российских знаменитостей по версии журнала Forbes. Список популярных звезд спорта и шоу-бизнеса опубликован на русскоязычной версии Forbes.

Место в рейтинге обеспечивают три фактора: доходы за год, внимание СМИ и интерес аудитории в интернете.

Доход Овечкина по итогам года составил $14 млн. Спортсмен обошел в списке российских знаменитостей эстрадных исполнителей Филиппа Киркорова (второе место, $7,4 млн), Григория Лепса (третье место, $6 млн) и Тимати (четвертое место, $6,59 млн).

В топ-10 вошли игроки НХЛ Евгений Малкин из "Питтсбурга" и Сергей Бобровский из "Коламбуса". Их доходы оценены в $9,5 млн и $8,5 млн соответственно, они расположились на шестом и восьмом местах соответственно. На пятом месте списка находится певец Дима Билан ($6 млн), на седьмом - Егор Крид ($4 млн), на девятом - оперная певица Анна Нетребко ($7,5 млн). Замыкает десятку телеведущая и общественный деятель Ксения Собчак ($2,09 млн).

Рейтинг составляется с 2005 года. Лидер рейтинга российских звезд 2016 года теннисистка Мария Шарапова переместилась на 19-ю строчку, ее доходы за год снизились более чем в семь раз - с $21,9 млн до $3 млн. Шарапова отбыла 15-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил и возобновила выступления весной этого года.