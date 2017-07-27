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Овечкин возглавил рейтинг российских знаменитостей по версии Forbes

Спорт
27 июля, 12:08 UTC+3 ТАСС

Доход капитана клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" Александра Овечкина по итогам года составил $14 млн

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Александр Овечкин

Александр Овечкин

© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 27 июля. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин возглавил рейтинг российских знаменитостей по версии журнала Forbes. Список популярных звезд спорта и шоу-бизнеса опубликован на русскоязычной версии Forbes.

Место в рейтинге обеспечивают три фактора: доходы за год, внимание СМИ и интерес аудитории в интернете.

Доход Овечкина по итогам года составил $14 млн. Спортсмен обошел в списке российских знаменитостей эстрадных исполнителей Филиппа Киркорова (второе место, $7,4 млн), Григория Лепса (третье место, $6 млн) и Тимати (четвертое место, $6,59 млн).

В топ-10 вошли игроки НХЛ Евгений Малкин из "Питтсбурга" и Сергей Бобровский из "Коламбуса". Их доходы оценены в $9,5 млн и $8,5 млн соответственно, они расположились на шестом и восьмом местах соответственно. На пятом месте списка находится певец Дима Билан ($6 млн), на седьмом - Егор Крид ($4 млн), на девятом - оперная певица Анна Нетребко ($7,5 млн). Замыкает десятку телеведущая и общественный деятель Ксения Собчак ($2,09 млн).

Рейтинг составляется с 2005 года. Лидер рейтинга российских звезд 2016 года теннисистка Мария Шарапова переместилась на 19-ю строчку, ее доходы за год снизились более чем в семь раз - с $21,9 млн до $3 млн. Шарапова отбыла 15-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил и возобновила выступления весной этого года.

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