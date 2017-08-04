Минкультуры будет ежегодно выделять около 3,2 млрд руб. на реконструкцию сельских ДК

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КАЛУГА, 4 августа. /ТАСС/. Министерство культуры будет ежегодно, начиная с 2017 года, выделять около 3,2 миллиарда рублей на комплексную реконструкцию и переоборудование сельских домов культуры. Об этом заявил министр культуры РФ Владимир Мединский на круглом столе, посвященном современному искусству, который прошел в стенах калужского инновационного культурного центра (ИКЦ).
"Начиная с этого года Министерство культуры впервые с 60-х годов, начинает выделять около 3,2 миллиарда рублей в год на комплексную реконструкцию, переоборудование и наполнение жизнью сельских домов культуры", - сказал Мединский.
"С 2012 года уже было построено 50 ИКЦ в малых городах России", - отметил он.
Министр напомнил, что идея создания ИКЦ была сформулирована пять лет назад Дмитрием Медведевым.
"Задача таких центров - прививать хороший художественный вкус, учить молодежь отличать хорошее от плохого, модное от вечного. Строятся они на федеральные деньги и далее передаются региональным властям для последующего наполнения", - сказал Мединский.
ИКЦ в Калуге создан в 2016 году в соответствии с поручением правительства РФ. Это один из трех пилотных проектов ИКЦ на территории России. Первый был открыт в Первоуральске Свердловской области, а строительство третьего, на остров Русский, завершится в конце 2017 года.
"Таким образом, начиная с 2012 года нами была выстроена пирамида новых культурных институций, во главе которых три титульных инновационных культурных центра. Я бы хотел, чтобы, самое главное, эти прекрасные помещения были наполнены полной жизнью", - сказал Мединский.