Депутат Бальбек заявил, что угрозы Киева в адрес группы Scooter беспочвенны

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 августа. /ТАСС/. Угрозы украинских властей возбуждением уголовного дела в отношении музыкантов немецкой группу Scooter за выступления на Крымском полуострове необдуманны и не имеют никаких оснований.

Такое мнение в пятницу ТАСС высказал депутат Госдумы, бывший вице-премьер крымского правительства Руслан Бальбек.

Ранее, комментируя планы немецких артистов, заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин сообщил германской газете Bild, что за посещение Крыма, который Киев продолжает считать своей территорией, без специального разрешения группе грозит тюремный срок - до восьми лет лишения свободы. ТАСС пока не располагает комментариями членов группы, которая в ночь на пятницу прибыла на полуостров, где сыграет свой концерт на фестивале #ZBFest, приуроченном ко Всемирному дню шампанского.

"Очень жаль, что официальные лица на Украине не нашли ничего лучше, кроме как потрясать кулаками, <…> верещать о санкциях, внесениях в черные списки. А у кого-то даже хватило мозгов пообещать 8 лет заключения... Такие заявления необдуманны, беспочвенны. Сомневаюсь, что кто-то потащит вокалиста в украинскую "вьязныцю" (тюрьму - прим. ТАСС), но слово не воробей, сколько бы потом ни извинялись, ложечки нашлись, а осадочек остался", - сказал парламентарий.

По его мнению, группа Scooter, приехав на полуостров, продемонстрировала "всему миру, что искусство выше любых политических распрей".

"Музыканты своим прибытием в Крым, возможно, заставят задуматься западного обывателя - неужели такая большая разница между ними и русскими, ведь нравится одна и та же музыка, одни и те же исполнители и приветствуют музыкантов на всех языках одинаково эмоционально. В сегодняшней ситуации немецкие музыканты, может, даже неосознанно выступают в роли народных дипломатов, призвание которых сближать народы и избегать конфликтов", - отметил Бальбек.

Фестиваль #ZBFest стартует в пятницу в Севастополе. Как сообщают организаторы, в первый день фестиваля на виноградниках крупнейшего производителя игристых вин региона агрофирмы "Золотая Балка", выступят, кроме Scooter, Гарик Сукачев с "Бригадой С" и Сергей Галанин с группой "СерьГа", а 5 августа - Сергей Шнуров с группой "Ленинград", Дима Билан, Градусы и L’ONE.