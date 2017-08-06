В Ленобласти открывается XXV кинофестиваль "Окно в Европу"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Кинофестиваль "Окно в Европу", символом которого в этом году станет актер Сергей Бодров-младший, открывается в воскресенье в Выборге, сообщают организаторы мероприятия.

"Образ Сергея Бодрова-младшего, актера, режиссера, сценариста, который воплотил героя, олицетворяющего время, - стал символом 25-го "Окна в Европу", - сообщают организаторы.

За семь дней работы фестиваля зрители увидят около 130 документальных, анимационных и игровых фильмов. На отборочную комиссию по документальному кино в этом году пришло рекордное количество заявок - более 300. Закрытие смотра состоится 12 августа и по традиции пройдет в стенах Выборгского замка.

Среди работ на суд жюри представят картины петербургской студии документальных фильмов "Лендок", одна из которых снята в украинском Донецке и посвящена ужасам войны ("Жизнь вечная"). Другая картина рассказывает об истории родных сестер - бабушек Нины и Шуры, - которые не виделись почти 20 лет ("Мост"). Также покажут фильм "Ничей" режиссера Евгения Татарова, рассказывающий об одиночестве, взрослении, предательстве родных людей.

"Окно в Европу" - фестиваль российского кино. Он существует с 1993 года и проводится ежегодно при поддержке Министерства культуры РФ, в разное время его лауреатами становились Карен Шахназаров, Рената Литвинова, Борис Хлебников, Олег Янковский и многие другие. Сергей Бодров-младший - российский актер, прежде всего, известный по фильмам "Брат" и "Брат-2" Алексея Балабанова. Он погиб на съемках в Кармадонском ущелье в Северной Осетии в 2002 году.