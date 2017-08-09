Петербург отметил юбилей исполнения Седьмой симфонии и день окончания битвы за Ленинград

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Сразу две военные даты - день окончания битвы за Ленинград и 75-летний юбилей легендарного исполнения Седьмой "Ленинградской" симфонии Дмитрия Шостаковича отметил Петербург.

Торжества начались глубокой ночью: Дворцовый мост был разведен под звуки этой симфонии. Затем днем в Президентской библиотеке прошел цикл лекций о значении этого произведения. Выступающие, среди которых были руководители учреждений культуры Петербурга, историки, авторы книг о Шостаковиче и блокаде, говорили об истории создания симфонии и значении того концерта для осажденного города.

Особая дата для филармонии

Для петербургской филармонии, в большом зале которой и прошла блокадная премьера симфонии, чтят память о том концерте. Как рассказал в интервью ТАСС художественный руководитель филармонии и главный дирижер ее Академического симфонического оркестра народный артист СССР Юрий Темирканов, на здании филармонии установлена памятная доска, около которой в эти дни всегда лежат цветы.

"Филармония чтит память этого события своими симфоническими программами, в которых постоянно звучит музыка Седьмой симфонии, музыкальная библиотека хранит документы - блокадные программы, афиши и концертную книгу блокадных времен - бесценные исторические свидетельства своей эпохи", - добавил Темирканов. Симфония прозвучит в стенах филармонии и в этом году - в начале нового сезона, 14 сентября.

"Седьмая симфония навсегда стала символом стойкости ленинградцев и, еще шире, всего народа в борьбе с врагом. Это событие для любого гражданина нашей страны невозможно переоценить", - сказал он.

"Но в стенах филармонии мы будем всегда помнить и о том, какое это было важнейшее музыкальное событие", - подчеркнул Темирканов. Концерт 9 августа 1942 года транслировался по радио, торжественный статус премьеры был подчеркнут присутствием на концерте военных и партийных советских руководителей. "Но не менее важно, - отметил Темирканов, - что в зале присутствовали постоянные слушатели филармонических концертов - та особая общность людей, которая создает в зале неповторимую атмосферу ожидания праздника? И праздник состоялся. Несмотря на тяжелое состояние большинства музыкантов, - игра на струнном и духовом инструменте еще и физический труд, для истощенного голодом человека тяжелый вдвойне, - исполнение симфонии прошло на высочайшем подъеме".

Музыка и броня

Все горожане и жители города смогли наглядно познакомиться с историей битвы за Ленинград - одного из самых кровопролитных и долгих сражений Великой Отечественной войны. На Дворцовой площади на фоне Эрмитажа выстроились танки и другая техника, восстановленная специалистами Военно-исторического центра СЗФО. Среди них - сразу несколько модификаций легендарного Т-34 - от довоенного образца до Т-34-85, появившихся уже ближе к концу войны. Здесь же и знаменитый танк-гигант КВ-1, поднятый со дна Невы и отреставрированный до ходового состояния. Всего здесь с 9 по 13 августа будет развернута экспозиция из 55 единиц техники.

Посмотреть на экспонаты времен Великой Отечественной пришло множество петербуржцев и гостей города. Особенно много на площади было детей, для которых возможность потрогать и залезть на танки и другую технику стала настоящим праздником. На Дворцовой гуляли туристические группы, в том числе иностранные, которые также с интересом осматривали образцы.

Первый день работы музея под открытым небом завершился концертом. Послушать песни Победы у сцены собрались несколько сотен человек. Для гостей прозвучала "Медаль за оборону Ленинграда" и другие произведения. Отдельный блок был посвящен "Ленинградской" симфонии.

Битва за Ленинград

Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Битва за Ленинград началась в июле 1941 года и завершилась в августе 1944 года, в ней погибли около миллиона советских солдат и более 800 тысяч человек из числа мирного населения. Днем окончания считается именно 9 августа. Точное число жертв блокады историки не могут назвать до сих пор. Более 1,5 млн человек были награждены медалями "За оборону Ленинграда".