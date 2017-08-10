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"Мумий Тролль" выпустит новый альбом зимой 2017 года

Культура
10 августа, 9:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

"СеверозападХВосток" станет 13-м студийным альбомом рок-группы

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Солист группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко

Солист группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко

© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российская рок-группа "Мумий Тролль" выпустит новый альбом "СеверозападХВосток" будущей зимой. Об этом в интервью ТАСС сообщил лидер коллектива Илья Лагутенко.

"Альбом записан, но сейчас у меня не хватает ни времени, ни сил для того, чтобы подготовить его издание. Как только закончим фестивальный сезон займемся непосредственно подготовкой выпуска альбома. Думаю, что выйдет зимой", - сказал Лагутенко.

"СеверозападХВосток" станет 13-м студийным альбомом группы.

Музыкант отметил, что поклонники уже увидели клипы на песни "Не помню зачем" и "Отв. за Романтику". "Будет еще как минимум пара видеоклипов", - пообещал он.

Группа "Мумий Тролль" основана в 1983 году во Владивостоке Ильей Лагутенко. В 2001 году музыканты представляли Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение" и заняли 12-е место. В 2017-м группа дала концерты в Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке в честь 20-летия выхода дебютной пластинки "Морская".

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