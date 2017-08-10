"Мумий Тролль" выпустит новый альбом зимой 2017 года

ЦБ ввел временную администрацию в крымский Генбанк и привлек Собинбанк инвесторомЭкономика и бизнес 10 августа, 9:20
"Мумий Тролль" выпустит новый альбом зимой 2017 годаКультура 10 августа, 9:14
"Куньлунь Ред Стар Юниор" может провести домашние матчи МХЛ в Санкт-Петербурге или РигеСпорт 10 августа, 8:59
Турнир по боксу "Шелковый путь" создан российскими и китайскими спортивными функционерамиСпорт 10 августа, 8:42
Космический корабль Dragon отправит на МКС прибор для получения ткани легкогоКосмос 10 августа, 8:14
Жилищные сертификаты погорельцам в Иркутской области выдадут до 1 сентябряСибирь 10 августа, 8:05
Роспотребнадзор призвал посетителей маникюрных салонов быть осмотрительнееОбщество 10 августа, 7:59
Пентагон: Россия имела полное право на выполнение наблюдательного полета над ВашингтономМеждународная панорама 10 августа, 7:37
Солнечно и до 28 градусов тепла будет в столичном регионеМосква 10 августа, 6:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российская рок-группа "Мумий Тролль" выпустит новый альбом "СеверозападХВосток" будущей зимой. Об этом в интервью ТАСС сообщил лидер коллектива Илья Лагутенко.
"Альбом записан, но сейчас у меня не хватает ни времени, ни сил для того, чтобы подготовить его издание. Как только закончим фестивальный сезон займемся непосредственно подготовкой выпуска альбома. Думаю, что выйдет зимой", - сказал Лагутенко.
"СеверозападХВосток" станет 13-м студийным альбомом группы.
Музыкант отметил, что поклонники уже увидели клипы на песни "Не помню зачем" и "Отв. за Романтику". "Будет еще как минимум пара видеоклипов", - пообещал он.
Группа "Мумий Тролль" основана в 1983 году во Владивостоке Ильей Лагутенко. В 2001 году музыканты представляли Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение" и заняли 12-е место. В 2017-м группа дала концерты в Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке в честь 20-летия выхода дебютной пластинки "Морская".