Худрук театра: "Смирнов оставался на сцене до конца, несмотря на тяжелую болезнь"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Народный артист России Виктор Смирнов оставался на сцене до конца, несмотря на тяжелую болезнь, и играл главные роли в премьерах Александринского театра. Об этом сообщил ТАСС в субботу художественный руководитель театра Валерий Фокин.

"Мы понимали в течение нескольких последних лет, к сожалению, что он серьезно болел. Но все-таки, несмотря на операции, он продолжал играть. Играл до последнего момента. Играл главные роли в премьере и в этом сезоне, и в прошлом сезоне - главную роль Норандо в "Вороне" Гоцци и "Бане" по пьесе Маяковского", - сказал он.

Смирнов обладал уникальной индивидуальностью и мог играть роли от лирических до мощных, яростных, темпераментных, отметил Фокин. "Даже фактура такого большого, крупного человека работала на его образ. Это один из выдающихся артистов Александринского театра, и мы все потрясены. Один из тех мастеров, которые, когда уходят, их нельзя заменить", - добавил собеседник агентства.

Виктор Смирнов скончался в ночь на 12 августа на 73-м году жизни после продолжительной болезни. Артист будет похоронен 14 августа на Серафимовском кладбище. Прощание в Александринском театре начнется в 11:00 мск. Отпевание в Храме преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище в 13:00 мск, церемония захоронения в 14:00 мск.

Актерскую карьеру Виктор Смирнов начал в 1983 году в Ленинградском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина. Первой работой на Александринской сцене стала роль Пугачева в спектакле "Капитанская дочка". Всего на сцене Александринского театра Смирнов создал около 50 ролей.