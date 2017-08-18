Урин благодарен за возможность продолжить работу в качестве гендиректора Большого театра

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Владимир Урин благодарен за возможность продолжить работу на посту генерального директора Большого театра еще в течение пяти лет. Об этом он сам сказал в пятницу ТАСС.

Ранее в пятницу стало известно, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев продлил срок полномочий Урина на пять лет. Еще в феврале президент Владимир Путин поддержал предложение Минкультуры о продлении контракта с главой театра.

"Прежде всего, хочу поблагодарить за возможность продолжить работу в Большом театре", - сказал Урин. При этом он отметил, что считает продление срока полномочий на занимаемом посту "оценкой того, что удалось сделать за минувшие четыре года".

"Благодарю за доверие, - добавил Урин. - Важно, что у театра есть возможность перспективного планирования на два- три года вперед. Мы можем привлекать талантливых людей - режиссеров, актеров. Конечно, планы на ближайшие три года у нас уже есть, но теперь партнеры будут знать, что задуманные нами проекты осуществятся".

Гендиректор назвал весьма насыщенным прошедший 241-й сезон. "У нас было много премьер и гастрольных поездок, - отметил он. - Сейчас коллектив находится в отпуске, новый сезон откроется в ГАБТ 12 сентября оперой "Борис Годунов", но прежде состоится традиционный сбор труппы. Планы на предстоящий творческий год уже озвучены. Однако небольшие коррективы будут внесены, и они касаются не только балета "Нуреев", но и некоторых других проектов".

Урин был назначен генеральным директором Большого театра в июле 2013 года.