В киносети "Московское кино" бесплатно показывают последний фильм Глаголевой

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Столичные кинотеатры, входящие в киносеть "Московское кино", показывают в день прощания с народной артисткой РФ Верой Глаголевой ее последний фильм "Две женщины" по произведению Ивана Тургенева. Глаголева выступила в этой ленте как актриса и как режиссер.

"В киносети "Московское кино" мы сегодня, начиная с 10 утра и до позднего вечера, будем бесплатно показывать последний фильм Глаголевой "Две женщины", которому многое было отдано и который не был в достаточно широком прокате", - сказал журналистам во время церемонии прощания с Глаголевой глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

"Вера Витальевна снимала не боевики, не страшилки, она снимала фильмы, апеллирующие к лучшим человеческим качествам, - добавил Кибовский. - К сожалению, ее фильмы не выходили в большой прокат, прокатчики не были заинтересованы в таких лентах, это печально, поскольку Вера снимала картины для думающего зрителя". Лента позволит москвичам узнать Глаголеву не только как актрису, пояснил чиновник.

Глава Департамента отметил, что Вера Глаголева "для целого поколения была не просто актрисой, режиссером, а символом поколения". Кибовский считает, что "Вера олицетворяла яркую творческую личность, очень лиричную".

Глаголева скончалась в среду на 62-м году жизни. После прощания в Доме кино пройдут похороны на Троекуровском кладбище.