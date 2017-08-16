Роли, которыми запомнилась Вера Глаголева

16 августа скончалась народная артистка России Вера Глаголева. Ей был 61 год. По сообщениям ряда СМИ, в последние годы она страдала от онкологического заболевания.

Вера Глаголева снялась почти в 50 фильмах и сериалах. Ее героини были сильными и независимыми женщинами, хотя в жизни актриса, по признаниям коллег, была мягким и тонким человеком. В 1990 году она дебютировала как режиссер. Последней картиной, которую поставила артистка, стал фильм "Две женщины" по пьесе Ивана Тургенева "Месяц в деревне".

Сима, "На край света"

Фильм по пьесе Виктора Розова "В дороге" режиссер Родион Нахапетов поставил в 1976 году. Вера Глаголева сыграла Симу, спутницу главного героя. На кастинг актриса попала случайно — ее заметили в очереди в буфете в "Мосфильме", куда она пришла с подругой.

Сначала Глаголеву всего лишь попросили подыграть актеру, который пробовался на главную роль. Естественность и искренность актрисы покорили съемочную группу, и ее утвердили на роль Симы. Вскоре у Глаголевой начался роман с режиссером и они поженились.

Сима — простая девушка из небольшого городка за Уралом. К ее отцу из Москвы приезжает племянник Володя. Он окончил школу два года назад, но никак не мог найти своего места в жизни — ни в работе, ни в учебе. После скандала в семье дяди Володя сбегает, а за ним и Сима.

Она наивна, доверчива и не бросает его в пути, несмотря на издевательства и упреки. Благодаря ее чистоте и заботе в Володе просыпаются искренние чувства. "Мы просто обязаны жить", — написал он Симе, когда та тяжело заболела.

Елена Журавлева, "Выйти замуж за капитана"

Фильм Виталия Мельникова вышел в прокат в 1985 году. Вера Глаголева сыграла в нем молодую фотокорреспондентку, над которой берет патронаж капитан-пограничник Александр. Он немногословен и мечтает о настоящей любви. Елена практична и самостоятельна, хотя кажется капитану слишком легкомысленной и взбалмошной. Но вскоре он начинает испытывать к ней искреннее чувство.

Судьба Елены, женщины, которая не могла позволить себе быть слабой и довериться мужчине, оказалась созвучна мыслям миллионов россиянок. Фильм произвел фурор: в год проката его посмотрели более 11 миллионов зрителей. Роль Елены принесла Глаголевой широкую известность.

По результатам опроса журнала "Советский экран", Глаголева была признана лучшей актрисой 1986 года.

Ольга Васильевна, "Бедная Саша"

Новогодняя комедия Тиграна Кеосаяна вышла в прокат в 1997 году. Изначально роль Ольги Васильевны, мамы той самой "бедной Саши", должны была исполнить Елена Майорова. Но актриса трагически погибла незадолго до начала съемок.

Ольга, роль которой в итоге исполнила Вера Глаголева, — глава банка, она успешна в карьере, но у нее не остается времени на семью. У женщины есть 12-летняя дочь Саша, которая сильно скучает по маме. Накануне Нового года к ним в дом проникает вор, но попадает в ловушки, расставленные девочкой. Саша шантажирует его видеозаписью взлома и требует, чтобы тот ограбил мамин банк и тем самым лишил ее работы.

Картина часто транслируется по телевидению накануне Нового года, и многие фразы из нее стали крылатыми. В 1998 году лента получила ТЭФИ в категории "Лучший игровой фильм".

Режиссер Мария Семенова, "Зал ожидания"

Роль в этом сериале стала для Веры Глаголевой дебютной — ранее она снималась только в полнометражных картинах. "Зал ожидания" Дмитрия Астрахана вышел на экраны в 1998 году. Это социальная мелодрама, которую критики часто называют "энциклопедией русской жизни".

По сюжету поезд с пассажирами, среди которых есть миллиардерша, банкир, спортсмен и режиссер со съемочной группой, останавливается на несколько дней в небольшом городке Зареченск. Магистраль заминирована, хода нет.

Вера Глаголева сыграла режиссера Марию Семенову, которая никак не может оправиться после развода с мужем. Все герои в сериале хрестоматийны — они отражают тот социальный слой, которому принадлежат. У каждого из них своя драма, персонажи никак не могут устроиться в жизни, обреченные на вечность в "зале ожидания".

Вместе с Глаголевой в съемках сериала принял участие Михаил Боярский. Он с теплом вспоминает совместную с актрисой работу. "Встреча с ней была очень приятной, потому что работать с таким партнером — наслаждение. Она очень мягкий, тонкий человек, и в то же время у нее был такой замечательный стержень большого профессионала как актрисы и будущего режиссера", — сказал он в беседе с ТАСС.