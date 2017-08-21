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Капитальный ремонт галереи Айвазовского в Феодосии может обойтись в 300 млн руб.

Культура
21 августа, 14:21 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 21, августа. /ТАСС

Работы займут не менее трех лет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Затраты на проведение капитального ремонта Феодосийской картинной галереи имени И. К. Айвазовского могут составить 250-300 млн рублей. Работы займут не менее трех лет, сообщила в понедельник ТАСС директор музея Татьяна Гайдук.

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Иван Айвазовский. К 200-летию со дня рождения © ТАСС

"По предварительным расчетам, капитальный ремонт основного корпуса галереи может обойтись в 250-300 млн рублей. Это ремонт главного выставочного зала площадью 260 квадратных метров, установка в галерее систем климат- контроля и пожаротушения, а также оснащение залов современной мультимедийной техникой", - пояснила она. Гайдук добавила, что общая площадь галереи составляет более 3,3 тыс. квадратных метров, но не все помещения музея требуют капитального ремонта.

"Предложения по проведению ремонтно-восстановительных работ будут подготовлены в течение нескольких дней и будут отправлены в администрацию президента РФ", - отметила директор галереи.

Она пояснила, что Феодосия сильно пострадала в годы Великой Отечественной войны, а от здания галереи остались практически одни стены.

Единственное место, где сохранился небольшой участок кровли, - мастерская художника на втором этаже здания.

Галерею восстанавливали в конце 1940-х годов, но к началу XXI века потребовался срочный ремонт.

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Что Айвазовский изобразил на картине "Девятый вал"

Ранее сообщалось, что первоочередные противоаварийные работы в галерее начались в декабре 2016 года и завершились 15 июля 2017 года.

В здании музея укрепили кровлю над главным выставочным залом, полностью заменили черепицу, отремонтировали фасад.

Президент России Владимир Путин 18 августа 2017 года пообещал помочь картинной галерее с ремонтом. Глава государства попросил директора музея подготовить план приведения здания "в состояние, достойное имени Айвазовского", определить объем работ и финансирования, а также сроки их выполнения.

Великий художник-маринист

Художник Иван Айвазовский родился 17 (29) июля 1817 года в Феодосии. Основанная им картинная галерея - один из старейших художественных музеев России. В ней хранится крупнейшее в мире собрание произведений художника (416 работ - прим. ТАСС).

Галерея размещается в доме, построенном по проекту Айвазовского в 1848 году, позднее художник пристроил к нему большой выставочный зал. Айвазовский скончался в 1900 году и похоронен в Феодосии.

В Феодосии именем Айвазовского названа железнодорожная станция и улица. У картинной галереи установлен памятник художнику.

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