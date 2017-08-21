Капитальный ремонт галереи Айвазовского в Феодосии может обойтись в 300 млн руб.

На Соловках планируют построить взлетно-посадочную полосу и пассажирский терминалНовости партнеров 21 августа, 15:16
Компания Essar Oil Limited. ДосьеБиографии и справки 21 августа, 15:12
Россия присоединилась к Монреальской конвенции об авиаперевозкахЭкономика и бизнес 21 августа, 15:07
Футболист турецкого "Газиантепспора" Тиам на правах аренды перешел в "Динамо"Спорт 21 августа, 15:06
"Швабе" завоевал пять медалей на чемпионате России по легкой атлетикеНовости партнеров 21 августа, 15:05
СМИ: часы Биг-Бена в последний раз пробили полдень перед реставрациейОбщество 21 августа, 14:56
Анатолий Антонов назначен послом России в СШАПолитика 21 августа, 14:55
Вратарь "Крыльев Советов" Лория перешел в "Анжи" на правах арендыСпорт 21 августа, 14:48
Мужчина сдал в московский ломбард чужую яхту за 15 млн рублейОбщество 21 августа, 14:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Затраты на проведение капитального ремонта Феодосийской картинной галереи имени И. К. Айвазовского могут составить 250-300 млн рублей. Работы займут не менее трех лет, сообщила в понедельник ТАСС директор музея Татьяна Гайдук.
"По предварительным расчетам, капитальный ремонт основного корпуса галереи может обойтись в 250-300 млн рублей. Это ремонт главного выставочного зала площадью 260 квадратных метров, установка в галерее систем климат- контроля и пожаротушения, а также оснащение залов современной мультимедийной техникой", - пояснила она. Гайдук добавила, что общая площадь галереи составляет более 3,3 тыс. квадратных метров, но не все помещения музея требуют капитального ремонта.
"Предложения по проведению ремонтно-восстановительных работ будут подготовлены в течение нескольких дней и будут отправлены в администрацию президента РФ", - отметила директор галереи.
Она пояснила, что Феодосия сильно пострадала в годы Великой Отечественной войны, а от здания галереи остались практически одни стены.
Единственное место, где сохранился небольшой участок кровли, - мастерская художника на втором этаже здания.
Галерею восстанавливали в конце 1940-х годов, но к началу XXI века потребовался срочный ремонт.
Ранее сообщалось, что первоочередные противоаварийные работы в галерее начались в декабре 2016 года и завершились 15 июля 2017 года.
В здании музея укрепили кровлю над главным выставочным залом, полностью заменили черепицу, отремонтировали фасад.
Президент России Владимир Путин 18 августа 2017 года пообещал помочь картинной галерее с ремонтом. Глава государства попросил директора музея подготовить план приведения здания "в состояние, достойное имени Айвазовского", определить объем работ и финансирования, а также сроки их выполнения.
Художник Иван Айвазовский родился 17 (29) июля 1817 года в Феодосии. Основанная им картинная галерея - один из старейших художественных музеев России. В ней хранится крупнейшее в мире собрание произведений художника (416 работ - прим. ТАСС).
Галерея размещается в доме, построенном по проекту Айвазовского в 1848 году, позднее художник пристроил к нему большой выставочный зал. Айвазовский скончался в 1900 году и похоронен в Феодосии.
В Феодосии именем Айвазовского названа железнодорожная станция и улица. У картинной галереи установлен памятник художнику.