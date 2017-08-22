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Театр на Таганке в новом сезоне поставит спектакль к 80-летию Высоцкого

Культура
22 августа, 12:26 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова

Основой для постановки послужит записанная актером пластинка с музыкальной сказкой "Алиса в стране чудес"

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МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Театр на Таганке в новом сезоне поставит спектакль к 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого (1938-1980). Дата приходится на 25 января 2018 года, к этому времени приурочена премьера постановки, сообщила в интервью ТАСС директор театра Ирина Апексимова.

"Мы решили таким образом подойти к юбилею Высоцкого: сделать спектакль на том материале, который Владимир Семенович создал сам, - рассказала Апексимова. - Я имею в виду пластинку с музыкальной сказкой "Алиса в стране чудес", которая была записана Высоцким на студии "Мелодия" в 1976 году. Правда, в нашем варианте это будет совсем не детская сказка, это будет спектакль для взрослых, посвященный Высоцкому".

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Ставить спектакль, по словам директора "Таганки", будет Максим Диденко, художник - Мария Трегубова, балетмейстер - Владимир Варнава, над сценарием работает Валерий Пичейкин. "Сейчас идет кастинг артистов Театра на Таганке, - пояснила Апексимова. - Не исключено, что кто-то будет приглашен "со стороны". Репетиции начнутся в середине ноября, премьера, естественно, в январе 2018 года".

А первой премьерой нового сезона, которая состоится 7 октября на Малой сцене, станет "Старший сын" по пьесе Александра Вампилова в постановке Дениса Бокурадзе. "Я давно гонялась за этим, с моей точки зрения, очень талантливым режиссером, который у себя в Самаре успешно руководит театром-студией "Грань", - рассказала Апексимова. На роль отца-Сарафанова пригласили актера МХТ имени Чехова, народного артиста России Николая Чиндяйкина. "Оказывается, он лично знал Вампилова и еще при жизни драматурга играл в первой постановке "Старшего сына" роль Бусыгина, - пояснила директор "Таганки". - В нашем спектакле в этой роли выступит Василий Уриевский, он очень одаренный артист, к тому же пишет музыку, сочиняет песни, неслучайно в этом году его позвали на "Новую волну".

Еще в этом спектакле участвует Александр Метелкин, который играет Васеньку. "Он тоже очень талантливый актер. Вообще, в спектакле подобралась сильная команда, с которой потрясающе репетирует режиссер Денис Бокурадзе, готовя "Старшего сына" к выпуску", - отметила она.

А вот другой проект под названием "Басни" еще в самом начале пути. "Это будет пластический спектакль в постановке хореографа Андрея Кайдановского, - поделилась Апексимова. - Он ставит по миру балетные спектакли, но сам выразил желание поработать с драматическими артистами. Отобрал в нашей труппе около 20 человек, среди которых из известных, пожалуй, только Ирина Линдт, и пытается вместе с ними переложить текст басен на язык пластики. Что из этого получится, увидим на премьере, которая состоится 2 декабря на Основной сцене Театра на Таганке".

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Персоны
Апексимова, Ирина Викторовна
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