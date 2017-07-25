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"Дом Высоцкого на Таганке" представит редкие кадры кинопроб актера в Екатеринбурге

Новости Урала
25 июля, 8:15 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 25, июля. /ТАСС

Посетителям расскажут, какую роль Высоцкий мог бы сыграть в таких фильмах как "12 стульев" или "Операция Ы"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Редкие кадры кинопроб Владимира Высоцкого можно будет увидеть во вторник в Екатеринбурге, сообщили в Екатеринбургском музее В. С. Высоцкого.

"25 июля, в день памяти Высоцкого, наш музей открывает масштабную выставку "Владимир Высоцкий. В кадре и за кадром". Она была подготовлена при поддержке государственного культурного центра-музея "Дом Высоцкого на Таганке" в Москве, при участии Российского государственного архива литературы и искусства, а также киноконцерна "Мосфильм", - отметили в музее, добавив, что вход будет свободным.

В архивах киностудий сохранились неизвестные широкому зрителю кадры кинопроб, которые можно будет увидеть на уральской выставке. "Было около 30 фильмов, где Владимиру Высоцкому по разным причинам не удалось сыграть в тех ролях, на которые он пробовался. Эти редкие кадры откроют для посетителей неожиданные грани таланта актера Высоцкого, расскажут, какую роль он мог бы сыграть в таких фильмах как "12 стульев" или "Операция Ы", - пояснили в учреждении.

Весной даритель передал екатеринбургскому музею мемориальную вещь - стол из квартиры соседа Высоцкого по улице Малой Грузинской фотографа Валерия Нисанова. Вокруг этого экспоната создана новая экспозиция о последних днях жизни поэта.

"Накануне роковой ночи с 24 на 25 июля 1980 года, когда сердце Владимира Высоцкого перестало биться, за этим столом они сидели компанией и общались. Никто не предполагал, что уже через несколько часов сердце Владимира Высоцкого остановится навсегда. Как вспоминал сам Нисанов, Высоцкий часто приходил к нему, чтобы уединиться, побыть в тишине, поработать над своими новыми песнями, ролями или просто пообщаться", - сообщили в музее.

На выставке также представлены кадры из многих кинофильмов с участием Владимира Высоцкого, съемочные моменты, редкие документы, автографы песен. "Немаловажная часть выставки посвящена именно песням Владимира Высоцкого, которые он написал специально для кинофильмов. Это довольно большая часть его творческого наследия", - добавили там.

Об уральском музее Высоцкого

Музей Высоцкого в Екатеринбурге был открыт в 2013 году. В основу экспозиции легли личные вещи Владимира Высоцкого. В Екатеринбурге поэт был два раза. В музее полностью восстановлен гостиничный номер, в котором он проживал.

В музее также представлен ряд экспонатов, которых нет нигде в мире: легендарный Mercedes 350 W 116, принадлежавший Владимиру Высоцкому с 1976 года, восковая фигура Высоцкого, созданная скульптором Александром Сильницким по заказу екатеринбургского музея.

В январе 2016 года экспозиция музея пополнилась уникальными вещами с аукциона в Париже, который организовала вдова Высоцкого французская актриса Марина Влади. Специально для музея были выкуплены 37 лотов, среди которых иконы, картины и украшения, которые принадлежали семье Высоцкого-Влади. Самый ценный экспонат - последнее стихотворение Высоцкого, которое он написал за полтора месяца до смерти и посвятил его жене Марине Влади, этому документу присвоена категория "Культурная ценность Российской Федерации".

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