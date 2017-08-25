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Какие фильмы покажут на акции "Ночь кино"

Культура
25 августа, 18:35 UTC+3

ТАСС рассказывает про картины, выбранные в рамках голосования Минкультуры и Фонда кино

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Кадр из фильма "Кухня. Последняя битва", режиссер Антон Федотов, 2017 год

Кадр из фильма "Кухня. Последняя битва", режиссер Антон Федотов, 2017 год

© filmpro.ru

Ежегодная акция "Ночь кино" пройдет в России 26 и 27 августа. В открытых кинотеатрах и концертных залах, музеях и библиотеках будет особая программа. Гостей ждут лекции по истории кино, концерты с песнями из любимых картин и показы отечественных фильмов, которые были выбраны в ходе интернет-голосования.

Всего в голосовании участвовали 15 кинолент, из которых победили "Время первых", "Кухня. Последняя битва" и "28 панфиловцев". Для детской программы — мультик "Снежная королева — 3: Огонь и лед". Эти картины бесплатно покажут в семи кинотеатрах "Москино". 

"Кухня. Последняя битва"

О чем: Второй полнометражный фильм, снятый на основании популярного российского ситкома. В продолжении "Кухни" основное действие развернется на чемпионате мира среди поваров. На турнир отправится команда мастеров во главе с шеф-поваром Виктором Бариновым. 

Параллельно в канву сюжета окажутся вплетены хакерские взломы сайта Министерства обороны, и даже спасение героя Дмитрия Нагиева из горного абхазского села, жители которого строят планы на завидного жениха. А Виктор Баринов внезапно найдет сына.

Где покажут: "Сатурн", "Космос", "Полет", "Вымпел", "Молодежный", "Салют".

"Время первых" 

О чем: В основе фильма — реальная история о полете корабля "Восход-2", в ходе которого Алексей Леонов впервые в истории вышел в открытый космос. Миссия была на грани: сначала скафандр Леонова раздуло, и он с огромным трудом вернулся обратно в корабль. Затем космический аппарат едва не взорвался из-за утечки кислорода.

А во время посадки отказала автоматическая система ориентации. В итоге модуль с космонавтами приземлился в "запасном районе", в зимней тайге, откуда их не могли эвакуировать еще целый день. В главных ролях — Евгений Миронов и Константин Хабенский. 

Где покажут: "Вымпел", "Сатурн", "Молодежный", "Космос", "Салют".

"28 панфиловцев" 

О чем: Картина рассказывает о подвиге солдат 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка, в ноябре 1941 года остановивших наступление фашистов на Москву в районе деревни Дубосеково. Выход картины был приурочен к 75-летию этого события.

Съемки фильма начались на деньги, собранные с помощью краудфандинга. Однако более 34 миллионов рублей, собранных таким образом, не хватило, и картина доснималась благодаря финансовой поддержке Фонда кино. Создатели фильма не ставили целью сделать блокбастер. Скорее, это педантичное и аккуратное, хотя и не избежавшее критики воссоздание подвига советских солдат.

Где покажут: "Космос", "Полет", "Сатурн", "Молодежный", "Салют".

"Снежная королева — 3: Огонь и лед"

О чем: Очередная часть весьма вольной экранизации сказки Андерсена, которая оказалась очень популярна не только в России, но и за рубежом. Созданием мультфильма занималась российская студия Wizart, которая привлекла для работы интернациональную команду. В нее вошли именитые зарубежные мастера, например, Роберт Ленс — один из основателей "Истории игрушек".

Подробнее об истории создания "Снежной королевы" и студии Wizart читайте в нашем материале.

Где покажут:"Полет", "Молодежный", "Космос", "Искра", "Сатурн", "Вымпел".

Тимур Фехретдинов

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