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Театр Et Сetera под руководством Калягина откроет вторую сцену в апреле 2018 года

Культура
24 августа, 15:09 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова

По словам худрука театра Александра Калягина, в связи со строительными работами с 1 по 17 ноября труппа будет играть спектакли на выездных площадках

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МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский театр Et Сetera под руководством народного артиста России Александра Калягина откроет новую сцену во втором корпусе своего здания в апреле 2018 года. Об этом сообщил Калягин на сборе труппы, который состоялся в четверг перед началом юбилейного, 25-го сезона Et Сetera.

"Строительство второй очереди здания театра Et Сetera идет быстрыми темпами, есть все основания полагать, что мы сможем открыть наше новое пространство в апреле 2018 года", - сказал Калягин.

"Вернувшись после летних отпусков, мы были поражены, как быстро выросли новые стены", - продолжил худрук Et Сetera. При этом он заметил, что в связи с завершением строительства творческие планы коллектива пришлось скорректировать.

"В сентябре и октябре мы играем спектакли на основной сцене, - уточнил Калягин. - А дальше начнутся такие строительные работы, при которых играть спектакли будет невозможно. С 1 по 17 ноября театр не будет работать на стационаре, но это не значит, что начнется еще один отпуск. Будем играть спектакли на выездных площадках".

Что касается перспективных планов на предстоящий сезон, то худрук Et Сetera назвал несколько проектов. "Режиссер Александр Морфов поставит "Декамерон" Боккаччо, репетиции начнутся в октябре, выпуск спектакля - в январе, - объявил Калягин. - Затем к постановке приступит режиссер Адольф Шапиро, название пока не оглашаем. Владимир Скворцов продолжит работу над спектаклем "Миссис Лев", чтобы сыграть его премьеру в апреле на новой сцене театра".

Юбилей Et Сetera

По словам Калягина, на новой сцене в апреле планируется также широко отметить 25-летие Et Сetera.

"Сама дата приходится на 2 февраля 2018 года, день рождения театра отпразднуем своей семьей, - сказал Калягин. - А уже официальное празднование состоится в апреле, когда будем открывать новую сцену".

25-й сезон Et Сetera открывается в четверг спектаклем, посвященным юбилею, но не театра в целом, а одной из его ведущих актрис - народной артистки России Людмилы Дмитриевой. Она уже отметила юбилей летом, а теперь сыграет приуроченную к этому премьеру - спектакль по пьесе Ярославы Пулинович "Земля Эльзы", где партнером юбилярши стал народный артист России Евгений Стеблов. Юбилею актрисы Дмитриевой также посвящена выставка, которая откроется в театре.

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Персоны
Калягин, Александр Александрович
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