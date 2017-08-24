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Театр Et Сetera под руководством Калягина открывает 25-й сезон

Культура
24 августа, 1:09 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова

Одним из главных событий станет открытие второй очереди здания театра, у которого появится еще одна сцена

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МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский театр Et Сetera под руководством народного артиста России Александра Калягина открывает в четверг юбилейный 25-й сезон.

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"Сама дата приходится на 2 февраля 2018 года", - сообщили ТАСС в пресс-службе театра, добавив, что о программе празднования расскажет художественный руководитель театра Александр Калягин на сборе труппы, который состоится в четверг перед открытием сезона.

"Впрочем, спектакль, который будет показан вечером, также посвящен юбилею, но не театра в целом, а одной из его ведущих актрис - народной артистки России Людмилы Дмитриевой, - пояснила собеседница агентства. - Она уже отметила юбилей летом, а теперь сыграет приуроченную к этому премьеру - спектакль по пьесе Ярославы Пулинович "Земля Эльзы", где партнером юбилярши стал народный артист России Евгений Стеблов. Юбилею актрисы Дмитриевой также посвящена выставка, которая откроется в театре".

На сборе труппы поздравят еще одного юбиляра - генерального продюсера Et Сetera Давида Смелянского, которому в июле исполнилось 70 лет. Александр Калягин представит нового артиста труппы - выпускника Школы-студии МХАТ Кузьму Сапрыкина. Также будут объявлены планы коллектива на предстоящий творческий год.

Одним из главных событий юбилейного сезона станет открытие второй очереди здания театра Et Сetera, у которого появится еще одна сцена. "Вернувшись после летних отпусков, мы были поражены, как быстро выросли новые стены", - сказали в пресс-службе театра, сообщив о том, что строительство близится к завершению. Запустить в эксплуатацию новую сцену предполагается именно в юбилейном сезоне Et Сetera.

Московский театр Et Сetera образован в 1993 году. Почти десять лет он находился в здании на Новом Арбате. Затем состоялся переезд в специально построенное для театра здание во Фроловом переулке.

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Персоны
Калягин, Александр Александрович
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