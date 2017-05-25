Александр Калягин отмечает 75-летие премьерой спектакля "Ревизор" в театре Et Сetera

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Народный артист России Александр Калягин отметит в четверг 75-летний юбилей премьерой спектакля "Ревизор" в родном театре Et Сetera, где является не только художественным руководителем, но и действующим актером. Постановку комедии Гоголя специально к дню рождения худрука осуществил главный режиссер труппы, народный артист СССР Роберт Стуруа.

Калягин, рассказали ТАСС в пресс-службе театра, сыграет Хлестакова, хотя у Гоголя это молодой человек лет двадцати трех. Роль Городничего же досталась артисту Владимиру Скворцову, который намного моложе своего художественного руководителя.

Собеседница агентства напомнила, что Калягин не впервые участвует в таком эксперименте: в свое время в постановке известного болгарского режиссера Александра Морфова актер исполнил роль Дон Кихота, хотя до этого не раз получал предложения сыграть Санчо Пансу. Эта работа Калягина и Владимира Симонова, которому досталась роль оруженосца, была отмечена театральной премией.

"Наш Александр Александрович (Калягин) - виртуоз, он актер от Бога", - говорят о Калягине в театре, поздравляя своего худрука с юбилеем и желая ему успеха в неожиданной роли Хлестакова.

"Может сыграть все"

"Я с детства ни о какой другой профессии, кроме актерской, даже не задумывался", - сказал ТАСС Калягин, тем самым как бы подтверждая, что в жизни нашел верный путь.

Когда-то, будучи 13-летним мальчиком, он написал об этом своему кумиру - легендарному Аркадию Райкину. И тот откликнулся, прислав обстоятельный ответ, который до сих пор хранится у Александра Александровича. Однако сразу пойти в артисты у Калягина не получилось: мама настояла на медицинском училище. Калягин стал медбратом, и лишь поняв, что не его это дело, подал документы в Щукинское училище, которое благополучно закончил в 1965 году.

Он начинал на Таганке, потом перешел в театр Ермоловой, а однажды позвонил Олегу Ефремову и попросил: "Возьмите меня к себе". Так он оказался во МХАТе, где проработал многие годы. И только в 50 лет вышел на подмостки театра, который построил сам.

Как говорил выдающийся режиссер Анатолий Эфрос, Калягин "может сыграть все". Этот уникальный дар проявился практически во всех работах "эталонного артиста". Однако без неудач и у него не обошлось.

"Есть роли, которых стыдишься, - признается Калягин. - Но, видимо, так было угодно судьбе, хотя бы для того чтобы ты извлек урок, понял, в чем твоя ошибка".

Главные роли

Статистику своих ролей Калягин давно не ведет. "Дошел до ста и перестал. Сейчас даже не слежу за этим. Все равно в памяти остаются две-три роли", - говорит артист.

Сам Александр Калягин называет довольно длинный список особо дорогих его сердцу работ. В их числе, конечно, тетка Чарлея из комедии "Здравствуйте, я ваша тетя!", и Чичиков из пятисерийного телефильма "Мертвые души", и Платонов из "Неоконченной пьесы для механического пианино" Никиты Михалкова, и роли в его же фильмах "Свой среди чужих, чужой среди своих" и "Раба любви", и Ленин во мхатовском спектакле "Так победим!", и еще много-много других.

"Есть артисты, которые обладают уникальным дарованием, Саша невероятно внутреннее гибок, пластичен, - сказал о Калягине накануне юбилея Никита Михалков. - Он мастер импровизации, у него много актерских находок". "Калягин - артист высочайшего класса, очень жалко, что сейчас он не снимается, мне кажется, его возможности не были до конца реализованы", - считает режиссер.

Что же касается самого Калягина, то в числе своих важных ролей он называет пост председателя Союза театральных деятелей России, который занимает уже 20 лет. И на последнем съезде Союза, состоявшемся в октябре прошлого года, единогласно был избран руководителем этой крупнейшей творческой организации страны на новый срок.

По словам актера, его жизнь состоялась: он родил дочь, родил сына, построил дачу и уже все доказал своими ролями. "Возраст, увы, подошел такой, что частенько задумываюсь по ночам - как уйти?" - сказал Калягин, - "Есть три варианта. По-английски, не прощаясь. По-русски - наломав таких дров, чтобы запомнили. Или по-еврейски - попрощаться и не уйти".

Но, похоже, ни один из вариантов Александра Калягина пока не устроил. "Нет, ничего не делать я не готов, - сказал он, - на скамейке перед подъездом не усижу. Я жадный до жизни".