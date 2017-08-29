РАМТ получит президентский грант в размере 60 млн рублей в 2018 году

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российский академический молодежный театр (РАМТ) получит президентский грант в размере 60 млн рублей, сообщила во вторник ТАСС его директор Софья Апфельбаум.

"Министерство [культуры] добилось, чтобы для всех учреждений - грантополучателей на 40 % был увеличен грант", - сказала она. По ее словам, сумма составит 60 млн рублей.

Говоря о сроках выдачи гранта, Апфельбаум отметила, что индексирование произойдет "со следующего года".

22 сентября РАМТ откроет свой 97-й по счету сезон новой версией спектакля "Эраст Фандорин" по роману Бориса Акунина "Азазель". Постановку осуществил художественный руководитель РАМТ Алексей Бородин, в главной роли выступит Михаил Шкловский.