Кинопроект "Гоголь" выходит в российский прокат

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Первая часть кинопроекта "Гоголь" выходит в российский прокат. Сюжет переносит зрителей в мир произведений Николая Гоголя, где писатель расследует серию преступлений.
Исполнитель главной роли Александр Петров, известный зрителям по фильму "Притяжение" и сериалу "Полицейский с Рублевки", сказал ТАСС, что согласился сняться в фильме, не раздумывая.
"Меня вообще не рассматривали на эту роль, пробовали других артистов, пока однажды в Петербурге на съемках проекта "Спарта" ко мне не подошел [продюсер] Александр Цекало и не спросил: "Хочешь сыграть Гоголя? У тебя есть 15 минут на размышление". И я моментально ответил: "Конечно, хочу", - поделился Петров.
Жанр ленты актер назвал смешанным. "И мистика, и приключения, и детектив. [Режиссер] Егор Баранов это определяет как "готика", - отметил Петров. По словам актера, его перевоплощение - это "настоящий аттракцион с сильным погружением именно в человеческую натуру Гоголя".
Актер уверен, что фильм будет интересен молодой аудитории и поспособствует повышению интереса к классической литературе. "Я бы, посмотрев этот проект в кино, будучи школьником или студентом, не сильно знакомым с Гоголем, побежал бы читать, - сказал Петров. - Это очень доступный язык для молодого поколения".