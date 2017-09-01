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"Гоголь-центр" начинает показ спектаклей после "летнего антракта"

Культура
1 сентября, 1:33 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова

Ближайшей премьерой станут "Маленькие трагедии" в постановке Кирилла Серебренникова

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МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский театр "Гоголь-центр" завершает в пятницу "летний антракт" и начинает показ спектаклей без своего художественного руководителя Кирилла Серебренникова, который помещен под домашний арест по делу о хищении 68 млн рублей. Первым спектаклем станет "Митина любовь", постановка будет показана на Малой сцене, и, как сообщается на сайте театра, все билеты на спектакль распроданы.

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Что касается порядкового номера сезона, то ранее Серебренников в интервью ТАСС пояснял, что "Гоголь-центр" не придерживается традиционного понятия "театрального сезона", который в других творческих коллективах обычно начинается осенью. По его словам, 2 февраля 2017 года - в "день рождения" театра - для "Гоголь-центра" наступил пятый по счету год творческой жизни.

Ближайшей премьерой станут "Маленькие трагедии" в постановке Кирилла Серебренникова. Первые показы спектакля состоятся 15, 16, 17 сентября, на которые все билеты проданы.

Репертуар "Гоголь-центра", в соответствии с планом, пополнит и современная западная пьеса - "Демоны" шведского драматурга Ларса Нурена. Ставит спектакль молодая звезда латышского театра Элмарс Сеньковс. Премьера состоится 30 сентября и 1 октября.

Также 24-25 октября в рамках XII Международного фестиваля - школы современного искусства TERRITORIЯ будет показана еще одна работа Серебренникова - спектакль "Ближний город", поставленный им в Латвийском национальном театре.

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