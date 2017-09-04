Первое заседание киноклуба "Ленфильма" пройдет 7 сентября в БФУ им. Канта в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 4 сентября. /ТАСС/. Первое заседание киноклуба, организованного "Ленфильмом" на базе Балтийского федерального университета им И. Канта (БФУ) в Калининграде, пройдет 7 сентября, сообщили в понедельник в пресс-службе вуза.

"7 сентября 2017 года в рамках мероприятий, посвященных 70-летию университета, в БФУ им. И. Канта состоится телемост-киноклуб-дискуссия, организованный киноцентром "Ленфильм", - говорится в сообщении.

По данным вуза, в рамках заседания состоится просмотр фильма "Птица" режиссера Ксении Баскаковой и дискуссия с участием создателей и актеров, снимавшихся в картине. Участники киноклуба обсудят проблемы влияния современного кино на молодежь и вопросы развития регионального кино. В качестве модераторов выступят гендиректор "Ленфильма" Эдуард Пичугин и помощник ректора Ленинградского государственного университета им. Пушкина Арсений Майоров.

Заседание клуба будет проходить в формате телемоста. В Санкт-Петербурге в нем примут участие режиссер Ксения Баскакова, актрисы Анастасия Мельникова и Евдокия Малевская, руководство "Ленфильма", представители региональных властей. В калининградском заседании, помимо представителей полпредства президента в Северо-Западном федеральном округе, примут участие руководство и студенты университета, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы БФУ Юлия Шкуркина.

Фильм "Птица"

Мелодрама "Птица" выпущена "Ленфильмом" в 2017 году. Картина рассказывает о дружбе между 12-летней девочкой Катей и рок-музыкантом Олегом Птицыным - они оба лечатся от смертельной болезни. Олег ведет себя безрассудно, и не по годам взрослая Катя берет его под свою опеку. В картине снимались Иван Охлобыстин, Евдокия Малевская, Анастасия Мельникова, Гарик Сукачев и другие.

Сотрудничество Балтийского университета и "Ленфильма"

Об открытии на базе БФУ киноклуба "Ленфильма" было объявлено в начале августа этого года. Как отметил генеральный директор киноконцерна Эдуард Пичугин, в рамках клуба планируется показ и обсуждение с участием экспертов картин студии, которые больше нигде нельзя будет посмотреть.

В университете отметили, что работа киноклуба может стать основой для развития направлений, позволяющих студентам получить навыки, связанные с киноиндустрией, например, технического сопровождения процесса, его продюсирования. Если опыт будет успешным, возможно открытие на базе вуза полноценного образовательного модуля, связанного с киноиндустрией, сказал ТАСС руководитель Социологической лаборатории анализа, моделирования и прогнозирования рисков БФУ Ефим Фидря.

Ранее сообщалось о решении "Ленфильма" открыть в регионе филиал для организации кинопроцесса.

База для кинопроизводства

Как сообщили в региональном министерстве культуры и туризма, Калининградская область рассчитывает развивать собственную базу кинопроизводства как перспективное направление бизнеса, в том числе готовить кадры на своей территории.

В 2016 году область вошла в число пилотных регионов России, на территории которых внедряется механизм рибейтов (компенсации части затрат на кинопроизводство). Это форма субсидий на 20% формируемся из средств субъекта РФ. Условием является проведение съемок на территории региона - участника системы рибейтов. В 2017 году область выделила на эти цели 20 млн рублей.

Этой мерой поддержки уже решили воспользоваться авторы двух новых телевизионных проектов компании Star Media. Калининград и города балтийского побережья выбраны для съемок драмы-детектива "Пробуждение" с Константином Хабенским в главной роли и остросюжетной драмы "Желтый глаз тигра", связанной с тематикой янтарной отрасли.

В июне этого года к развитию киноиндустрии в области присоединилась компания "Киноквант" Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Она планирует заниматься в регионе производством собственных телевизионных и кинематографических фильмов и организовать в Калининграде детско-юношескую киношколу.