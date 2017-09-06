Какие книги покупать на Московской международной книжной ярмарке

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6 сентября на ВДНХ открылась 30-я Московская международная книжная выставка-ярмарка (ММКВЯ). В этом году в ней примут участие более 600 издательств из 40 стран мира.
В рамках ярмарки впервые состоится Фестиваль национальных литератур народов России. Представители малых народностей познакомят гостей выставки со своей культурой и языками. В этом году также состоится Форум славянских культур, основная его тема – литературная жизнь современной славянской Европы.
В программу ММКВЯ-2017 включено более 700 мероприятий, это встречи с авторами, презентации книг и концерты.
Кто: Дмитрий Быков
Что: роман "Июнь"
Издательство: "Редакция Елены Шубиной"
Новый роман Дмитрия Быкова уже называют лучшим в его карьере. На ММКВЯ книгу презентует сам писатель.
"Июнь" – это сразу три истории, каждая из которых оканчивается 22 июня 1941 года. Главный герой первой части – поэт, которого выгоняют из Института философии, литературы и истории по доносу однокурсницы. Вторая часть – история советского журналиста, в которой нашлось место любви и измене, эмиграции, доносам, арестам и предательствам. Третий рассказ – об ученом, который решил, что может "кодировать" своих читателей с помощью языка и текста. Объединены все три части нарастающим предчувствием войны.
Кто: Антон Понизовский
Что: роман "Принц инкогнито"
Издательство: "Редакция Елены Шубиной"
Первую полудокументальную книгу журналиста Антона Понизовского "Обращение в слух" называли романом о загадочной русской душе. Он стал бестселлером и был номинирован на ряд престижных литературных премий.
Новый роман писателя "Принц инкогнито" отличается от дебютного как по форме, так и по содержанию. Это и бытовая драма, и приключенческая новелла, и детектив. В романе две сюжетных линии, одна история разворачивается в 1908 году у берега Сицилии, вторая – в наше время в психиатрической лечебнице.
Кто: Ольга Славникова
Что: роман "Прыжок в длину"
Издательство: "Редакция Елены Шубиной"
Последний роман лауреата "Русского Букера" Ольги Славниковой, "Легкая голова", вышел семь лет назад. В этом году на выставке-ярмарке она презентует книгу "Прыжок в длину". Это история о спортсмене-юниоре, который умеет левитировать. Его ждала головокружительная карьера, но вмешался случай. Молодой человек спас мальчишку, но сам лишился обеих ног.
Критики говорят о Славниковой, как о представителе магического реализма, сама же Ольга утверждает, что пишет в жанре "достоверной фантастики".
Кто: Даниил Гранин
Что: избранные произведения в двух томах
Издательство: "Редакция Елены Шубиной"
На ММКВЯ презентуют избранные произведения в двух томах Даниила Гранина, скончавшегося в этом году. В первую книгу вошли роман "Искатели" и повесть "Эта странная жизнь" о биологе Александре Любищеве. Во второй том – роман начала 60-х годов "Иду на грозу" и повесть "Зубр".
Кто: Пола Хокинс
Что: "В тихом омуте"
Издательство: "АСТ"
Предыдущий роман Полы Хокинс "Девушка в поезде" 13 недель держался на первой строчке списка художественных бестселлеров по версии The New York Times. За три месяца – с января по март 2015 года - было продано более одного миллиона его экземпляров. Голливуд выкупил права на экранизацию книги – одноименный фильм Тейта Тейлора вышел на экраны в прошлом году. У романа "В тихом омуте" есть все шансы повторить успех. Он уже имеет статус бестселлера по версии The New York Times и Sunday Times, а право на его экранизацию приобрела компания DreamWorks.
В новом романе писательницы место действия перенесено в тихий провинциальный городок. Главная героиня Джулс возвращается в него после смерти сестры. Она не верит, что та покончила с собой и решается на собственное расследование.
Кто: Иван Охлобыстин
Что: фэнтези "Магнификус II"
Издательство: "Эксмо"
На выставке актер и писатель Иван Охлобыстин презентует свою новую книгу "Магнификус II", эпическое фэнтези о менеджере мебельной компании, который неожиданно оказывается в виртуальной реальности. Все в лучших традициях жанра: эльфы, вампиры, сражения, любовь и вражда.
Кто: Леонид Агутин
Что: книга "Я слон"
Издательство: "Альпина Паблишер"
Известный музыкант и композитор, автор нескольких поэтических сборников Леонид Агутин пробует себя в новой и неожиданной для поклонников сфере. Он написал детскую книгу о слонах, а красочные иллюстрации к ней создала художник Инна Багаева. Где живут слоны, сколько они весят, почему у них такие большие уши – в этом произведении собраны, пожалуй, все занимательные факты об этом млекопитающем.
Книга вошла в серию "AnimalBooks. Занимательная зоология для детей", в рамках которой известные люди рассказывают о своих любимых животных. Среди авторов: Вениамин Смехов, Дмитрий Быков, Ефим Шифрин, Майя Кучерская и другие.
Кто: Тим Скоренко
Что: "Изобретено в России: История русской изобретательской мысли от Петра I до Николая II"
Издательство: "Альпина Паблишер"
Главный редактор сайта Popmech.ru (журнал "Популярная механика") написал книгу об изобретениях во времена царской России. Книга вошла в лонг-лист премии "Просветитель-2017".
Тим Скоренко постарался написать историю идей максимально объективно. Он развенчивает многочисленные мифы и фальсификации. Мы не знаем и половины изобретений наших соотечественников, утверждается в аннотации. Например, в книге приводится история создания современного вертолета: он был сконструирован в США, но его идея давным-давно зародилась в России.
Кто: Александр Соколов
Что: "Ученые скрывают? Мифы XXI века"
Издательство: "Альпина Паблишер"
Это еще одна книга из лонг-листа премии "Просветитель-2017". Популяризатор науки, главный редактор портала Антропогонез.ру Александр Соколов рассказывает о том, почему во времена стремительного научного прогресса большой популярностью пользуются сомнительные теории заговоров. Журналист не без иронии объясняет, как уберечь себя от псевдонаучной литературы и самому не поддаться искушению встать на путь "альтернативщика".