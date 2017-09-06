Исполнитель хита Despacito Луис Фонси даст концерт в Москве

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Пуэрториканский певец Луис Фонси (Luis Fonsi), исполнитель мирового хита Despacito (с исп. "Потихоньку"), 19 ноября выступит в московском клубе Stadium. Об этом сообщили в пресс-службе площадки.
"Пуэрториканский певец, исполнитель главного хита 2017 года Луис Фонси впервые выступит в Москве. 19 ноября на сцене клуба Stadium он исполнит Despacito - хит, под музыку которого танцуют все без исключения, а слова вновь и вновь пытаются повторять даже те, кто не знает испанского", - анонсировали в пресс-службе.
Луис Фонси (полное имя Луис Альфонсо Родригес Лопес-Сеперо) начал музыкальную карьеру еще в школьные годы, примкнув к бойз-бенду Big Guys. Затем музыкант подписал контракт со звукозаписывающей компанией Universal Music Latin и в 1998 году записал свой дебютный альбом Comenzar, который взлетел в 11 топ-чартах Billboard. После этого о Фонси узнала вся Латинская Америка.
Мирового признания Фонси добился в январе 2017 года - после выхода сингла Destacito, который держится в лидерах почетного американского чарта "Горячая сотня Billboard" уже 33 недели.
Клип на песню Despacito Фонси и рэпера Дэдди Янки за восемь месяцев набрал более 3,5 миллиардов просмотров на видеохостинге YouTube и стал самым просматриваемым видео в истории сайта. В июле американская музыкальная корпорация Universal Music Group ("Юниверсал мьюзик груп") сообщила о том, что версию песни, исполненную совместно с канадцем Джастином Бибером, пользователи воспроизвели в сети более 4,6 млрд раз. Такой отметки не достигало ранее ни одно музыкальное произведение.