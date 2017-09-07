Фильм "Хороший мальчик" победил на первом фестивале детского и семейного кино в Крыму

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ЕВПАТОРИЯ, 7 сентября. /ТАСС/. Российский художественный фильм "Хороший мальчик" режиссера Оксаны Карас стал победителем в номинации художественных фильмов для детей на первом открытом кинофестивале детских и семейных фильмов "Солнечный остров", который завершился в курортном городе Евпатория в Крыму.
Карас известна по сериалам "Отличницы" и "Пропавшие без вести". Ее новая картина "Хороший мальчик" рассказывает о школьнике Коле Смирнове, о его приключениях, влюбленности в учительницу и взаимоотношениях с родителями. В фильме снимались Семен Трескунов, Константин Хабенский, Михаил Ефремов, Татьяна Догилева и др.
Среди анимационных фильмов лучшим была признана лента Константина Феоктистова "Три богатыря и морской царь". Призом за лучшую женскую роль отмечена Соня Галишникова, сыгравшая в фильме "Жили были мы", за лучшую мужскую - Александр Волков ("Самый рыжий лис").
"Мы хотим, чтобы детское отечественное кино не просто развивалось, но и набирало обороты. Наш фестиваль главной своей целью и считает продвижение отечественного кино для детей, снятого для нашего отечественного юного зрителя", - отметил на церемонии закрытия фестиваля его президент, народный артист России Дмитрий Харатьян.
Отдельный приз от администрации Евпатории "за пропаганду семейных ценностей" вручили создателям анимационной ленты "Сказ о Петре и Февронии" режиссеров Юрия Рязанова, Юрия Кулакова и Михаила Бобровника. "Наш город-курорт ориентирован на семейный и детский отдых, поэтому специальный приз мы вручаем создателям ленты о Петре и Февронии, в которой наиболее ярко отображены традиционные семейные ценности", - отметил глава администрации Андрей Филонов.
Церемония закрытия фестиваля завершилась концертом "Пора-пора-порадуемся" с участием Михаила Боярского, Дмитрия Харатьяна и Максима Дунаевского.