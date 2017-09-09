Лучшие театры Москвы принимают участие в ежегодном фестивале "Театральный марш"

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Евгения Маркова/. Самые известные московские театры представляют свои спектакли в столичном саду "Эрмитаж", где проходит пятый ежегодный фестиваль "Театральный марш". В это году он проводится 9-10 сентября в рамках официальной программы празднования Дня города.

Театральный марафон продлится 12 часов, среди его участников - Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, "Балет Москва", "Школа драматического искусства", Театр на Таганке, "Театриум на Серпуховке", "Школа современной пьесы".

Переменчивая погода не испугала столичных жителей, и уже сотни посетителей собрались в этот день в саду "Эрмитаж", чтобы приобщиться к прекрасному.

Организаторы рассказали ТАСС, что за 4 года существования фестиваля он собрал более 60 тыс. посетителей.

"В этом году ожидается около 15 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

Живой сад

Сейчас полным ходом идет подготовка к очередному действу. Десятки зрители собрались у Большой сцены в ожидании "изюминки" празднества - выступления Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

В этом году на фестивале театр представит публике концерт "На голубом Дунае", в котором примут участие его ведущие солисты и оркестр. Прозвучат популярные арии и оркестровые фрагменты из классических оперетт Иоганна Штрауса, Франца Легара, Имре Кальмана, Жака Оффенбаха.

В саду расположено несколько зон отдыха, где посетители расслабляются после спектаклей и устраивают семейный пикник. Также в парке работает несколько образовательных площадок для самых маленьких. Кроме того, по аллеям курсирует уличный духовой оркестр Tinto Brass Band, за которым выстроилась шеренга посетителей от мала до велика.

Юным зрителям уже представили свои постановки ряд театров. Начали парад артисты театра "Школа современной пьесы" под руководством Иосифа Райхельгауза с юмористическим спектаклем "Вредные советы" по произведению Григория Остера.

В полдень на Большой сцене "Театриум на Серпуховке" под руководством Терезы Дуровой показал полномасштабный мюзикл для всей семьи "Летучий корабль" по одноименному мультфильму с песнями Юрия Энтина и Максима Дунаевского. "Летучий корабль" - сказка о любви и тех трудностях, которые порой необходимо преодолеть, чтобы обрести счастье.

Следом Театр кукол им. Образцова, крупнейший в мире центр искусства играющих кукол, представил на фестивале постановку Екатерины Образцовой "Большое путешествие: Драконы, Демоны, Герои". В основе спектакля - знаменитая восточная сказка из цикла "Тысяча и одна ночь".

Интересно, что в роли режиссера-балетмейстера впервые выступил Илья Авербух - чемпион мира по фигурному катанию, серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и постановщик ряда проектов, отмеченных премией "Тэфи".

Спектакли целый день

До самого вечера гости смогут насладиться насыщенной театральной программой.

Театр "Школа драматического искусства" представит новый проект "Гиляровский", специально приуроченный к фестивалю. Автор идеи и постановщик - артист Михаил Уманец.

Это театральный концерт, основанный на главах книги "Москва и москвичи" и "Люди театра" В. А. Гиляровского и песнях конца XIX - начала ХХ века, познакомит зрителей с жизнью вековой давности районов Москвы, в которых сейчас располагаются театр "Школа драматического искусства" и сад "Эрмитаж".

В постановке задействованы Михаил Уманец, Федор Леонов, Алина Чернобровкина, Роман Колбин, Иван Орлов, Олег Охотниченко, Юлия Лукьянова, Светлана Анистратова и артисты хора театра "ШДИ".

Следующим выступит "Балет Москва", он покажет постановку "Все пути ведут на север". Это совместная работа танцовщиков театра и хореографа Карин Понтьес. В сложном и увлекательном эксперименте заняты артисты Роман Андрейкин, Арсен Именов, Алексей Нарутто, Александр Шуйский, Константин Челкаев, Игорь Бекагаев, Илья Романов.

Спектакль "Все пути ведут на Север" - поэтический рассказ о взрослении и воспитании характера. Примечательно, что в этом году спектакль стал лауреатом премии "Золотая Маска" в номинации "Лучший спектакль современного танца".

Еще одной изюминкой фестиваля станет выступление Театра им. А. С. Пушкина с праздничным спектаклем "Рождество О. Генри". Это камерный мюзикл Питера Экстрома с живым оркестром и меняющимися на глазах декорациями. Постановка срывала овации в Америке в течение семнадцати лет, а теперь прочно вошла в репертуар Театра имени А. С. Пушкина. Режиссером выступил Алексей Франдетти. Он также был удостоен премии "Золотая маска" в номинации "Работа режиссера".

Кульминацией фестиваля выступят сразу две постановки Театра на Таганке - "Золотой дракон" Леры Сурковой и "Вий" Александра Баркара. Последний - получил театральную премию газеты "Московский комсомолец" в номинации "Проект года".

О фестивале

"Театральный марш" является самым масштабным в России фестивалем театрального искусства под открытым небом. За годы проведения его посетили более 70 000 зрителей. Фестиваль проходит при поддержке департамента культуры города Москвы и включен в официальную программу празднования Дня города 2017 года.

Автор проекта "Театральный марш", директор Театра на Таганке Ирина Апексимова рассказала ТАСС, что "Фестиваль оригинальный, такого в принципе не делают".

"В Москве не было еще такого фестиваля театров, не уличных театров, а настоящих театров, которые выходят на улицу, несмотря на все условия, которые нужно преодолевать - свет, акустика, зрители, которые в движении", - пояснила она.

"Театры идут на это, потому что это с профессиональной точки зрения интересно, для зрителя это интересно, потому что они могут в обычной жизни не ходить в театр, а здесь открытая программа, вход свободный", - добавила Апексимова.

"Большой интерес к программе, мы собираем каждый год самые интересные спектакли, которые существуют в Москве. В саду "Эрмитаж" мы уже в четвертый раз устраиваем фестиваль, больше 12 представлений он не вмещает, поэтому спектакли могут идти только друг за другом, и программа должна быть разнообразная", - сказала она.