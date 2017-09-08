История празднования Дня города Москвы. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 сентября 2017 года в Москве пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню города.

Согласно закону "О праздниках города Москвы" от 22 сентября 2004 года (в редакции от 13 июля 2016 года), День города в столице отмечается в первую или вторую субботу сентября.

Ежегодное празднование Дня города в Москве началось с 1987 года. Ранее торжественные мероприятия проходили только в юбилейный годы: 700- и 800-летия столицы. Редакция ТАСС- ДОСЬЕ подготовила справку об истории праздника.

700-летие Москвы

Впервые торжества, посвященные основанию города, были организованы в Москве в 1847 году, когда отмечалось ее 700-летие. Инициатива празднования принадлежала группе московских славянофилов, в первую очередь историкам Константину Аксакову и Михаилу Погодину. В 1846 году Аксаков опубликовал в газете "Московские ведомости" статью "Семисотлетие Москвы", которая вызвала общественную дискуссию о значении города в истории России. Тогда же историк Иван Забелин доказал, что первое упоминание Москвы в русских летописях приходится на 4 апреля 1147 года.

В кругах московской общественности была составлена программа юбилейных празднеств, проведение которых было запланировано на весну 1847 года. В первый день предполагались церковные торжества, на второй - заседание в Московском университете с вечерним балом у генерал-губернатора, на третий - народные гулянья. Однако император Николай I, относившийся к славянофилам как к политически неблагонадежным элементам, не позволил реализовать намеченные планы. По распоряжению царя торжества были назначены на 1 января 1847 года. Празднование было ограничено одним днем, когда в церквях был отслужен торжественный молебен, а улицы были украшены иллюминацией.

800-летие столицы

Инициатива празднования 800-летия Москвы в 1947 году принадлежала председателю исполкома Московского городского совета народных депутатов (Моссовет) Георгию Попову. Она была поддержана главой советского правительства Иосифом Сталиным. Был создан правительственный комитет по проведению торжеств, в который вошли член Политбюро ЦК ВКП(б) Лаврентий Берия, заместитель министра иностранных дел СССР Андрей Вышинский, историк Сергей Бахрушин, президент Академии наук СССР физик Сергей Вавилов, архитектор Алексей Щусев и др.

По предложению Попова праздник было решено провести в воскресенье 7 сентября - в день 135-летия Бородинского сражения. При этом при его подготовке действовала установка "не увлекаться археологией", то есть историей дореволюционной Москвы, а основное внимание уделить демонстрации достижений "социалистического строительства". В ходе подготовки к празднику были проведены значительные работы по благоустройству столицы: проведена очистка домовладений от мусора, отремонтировано дорожное покрытие на основных магистралях города, госучреждениям было поручено провести ремонт фасадов принадлежащих им зданий и т. п.

6 сентября 1947 года в Большом театре состоялось торжественное заседание Моссовета, в котором принимали участие руководители коммунистической партии, представители общественных организаций и Советской армии. Был оглашен указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Москвы орденом Ленина. В тот же день на Советской площади (бывшая Скобелевская, ныне - Тверская) в Москве был торжественно заложен памятник князю Юрию Долгорукому по проекту скульптора Сергея Орлова (установлен в 1954 году).

7 сентября на стадионе "Динамо" прошел спортивно-художественный праздник, вечером был дан салют из 20 артиллерийских залпов. В день 800-летия Москвы в городе были торжественно заложены восемь высотных зданий ("сталинские высотки"), в том числе Главное здание Московского университета на Ленинских (ныне - Воробьевых) горах. 20 сентября 1947 года в честь юбилея была учреждена медаль "В память 800-летия Москвы". Ей награждались москвичи, способствовавшие реконструкции, экономическому и культурному развитию столицы, в том числе домохозяйки, принимавшие "активное участие в благоустройстве города, работе школ и детских учреждений". Всего было награждено более 1,7 млн человек.

В годы перестройки

В 1987 году, в год 840-летия столицы, по инициативе первого секретаря городского комитета КПСС Бориса Ельцина было восстановлено празднование Дня Москвы (официальное название в конце 1980-х годов). В субботу, 19 сентября 1987 года, празднование началось с торжественной демонстрации на Красной площади, которую с трибуны Мавзолея приветствовали московские руководители (Борис Ельцин, председатель Мосгорисполкома Валерий Сайкин и др.).

По Садовому кольцу прошло шествие ретроавтомобилей, каранавальных платформ, по Москве-реке шли украшенные баржи, каждая из которых была посвящена какой-либо теме ("Москва - порт пяти морей", "Москва - культурный центр" и др.), в скверах выступали духовые оркестры и артисты. На ВДНХ состоялся фестиваль "Салют Москве трудовой", в парке Коломенское - "Над Москвой-рекой".

В 1988-1990 годы традиция празднования Дня Москвы продолжилась, торжества открывались митингом на Советской площади у памятника Долгорукому, где выступали руководители города. На улицах столицы организовывались концерты, театрализованные представления, выступали духовые оркестры, работали импровизированные студии художников и скульпторов, торговые ярмарки, по Садовому кольцу проходил легкоатлетический пробег и т. п. В 1991 году День города в Москве отмечался в субботу 31 августа, в столице состоялись спортивные соревнования и народные гуляния. Официальных мероприятий не проводилось.

СМИ сообщали, что впервые праздник финансировался не из городской казны, а за счет средств спонсоров.

В Российской Федерации

Особенно широко в столице отмечалось 850-летие города в 1997 году. В соответствии с указом президента РФ Бориса Ельцина "О праздновании 850-летия основания Москвы" от 9 ноября 1994 года была образована Государственная комиссия по подготовке к юбилею. Ее возглавил мэр столицы Юрий Лужков. Необходимые средства были выделены из федерального бюджета. Официальными днями торжеств были определены 6 и 7 сентября 1997 г. - первые суббота и воскресенье месяца.

К праздничной дате были приурочены работы по воссозданию московских храмов, реставрация Государственного исторического музея, Государственной Третьяковской галереи, проведено благоустройство Александровского сада, музеев-усадеб, парков и др. Был открыт торгово-пешеходный мост "Багратион" через Москву-реку, заложены Музей археологии на Манежной площади и парк 850-летия Москвы в районе Марьино.

Накануне официальных торжеств 5 сентября на Соборной площади Кремля состоялось театрализованное представление, на котором присутствовали Ельцин, патриарх Московский и всея Руси Алексий II, министр иностранных дел РФ Евгений Примаков и др. 6 и 7 сентября на Тверской улице и Новом Арбате, Красной, Манежной и Пушкинской площадях прошли карнавальное шествие, концерты и народные гуляния.

На Красной площади также состоялся концерт итальянского оперного певца Лучано Паваротти, у Главного здания МГУ им. М. В. Ломоносова на Воробьевых горах - концерт и лазерное шоу французского композитора Жан-Мишеля Жарра (его посмотрели 3,5 млн человек). В городских парках и скверах прошли фестивали, ярмарки народного творчества и др. Торжества завершились праздничным салютом.

В 2000 году программа празднования Дня города в Москве была значительно сокращена в связи с терактом на Пушкинской площади и трагедией на подводной лодке "Курск" в Баренцевом море. В 2004 году официальные и развлекательные мероприятия в День города были отменены в связи с серией террористических актов в столице и других регионах страны (взрыв около станции метро "Рижская" в Москве, захват школы в Беслане и др.).

До 2010 году торжественная церемония открытия Дня города проходила на Тверской площади, у памятника Долгорукому. С 2011 года открытие праздника было перенесено на Красную площадь.