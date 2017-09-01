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В Москве начинается фестиваль, посвященный 870-летию города

Общество
1 сентября, 1:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

Столичных жителей ждут концерты и спектакли, творческие мастер-классы, экскурсии и множество других развлечений

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© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Фестиваль, посвященный 870-летию Москвы, стартует 1 сентября в столице. В торговой программе фестиваля - большой ассортимент авторских сувениров с московской символикой и лучшие товары из 55 российских регионов и стран СНГ, говорится в сообщении оргкомитета цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны" городского департамента торговли и услуг.

"Этот фестиваль посвящен юбилею столицы, и поэтому концепция торговли включает сразу два больших направления. Во-первых - большой ассортимент сувенирной продукции с символикой Москвы и фестиваля, во-вторых - товары регионов, которыми они гордятся и везут в Москву на праздник. В фестивале примут участие представители 55 регионов России, а также Республики Беларусь, Узбекистана, Армении, Грузии", - сообщили в оргкомитете. Всего в торговой программе фестиваля 285 компаний и индивидуальных предпринимателей.

На всех площадках фестиваля будут представлены сувениры с символикой "Москва-870" - чехлы для телефонов, открытки, магниты, кружки, рюкзаки, футболки, а также осенние аксессуары - зонты, термосы, теплые толстовки и худи. Сувениры оформлены в фирменном стиле празднования юбилея Москвы, созданном на основе серии оригинальных текстильных орнаментов в стиле авангард, разработанных советскими художницами Варварой Степановой и Любовью Поповой в 1923-1924 годах.

На площади Революции можно будет приобрести авторские сувениры с изображением московских достопримечательностей - сувенирные часы, фарфоровые тарелки, керамическую царь-пушку. Свои изделия выставят предприятия народно-художественных промыслов: можно будет купить филимоновскую, петровскую и ковровскую игрушки, хохломскую роспись, дулевский и гжельский фарфор, оренбургские и павлопосадские платки, вологодские, елецкие и михайловские кружева, микляихское литье.

На площадках по всему городу гостей ждут концерты и спектакли, творческие мастер-классы, экскурсии и множество других развлечений.

Москва отметит 870-летие осенью 2017 года. Мероприятия, приуроченные к юбилею, пройдут на площадках по всему городу с 1 по 10 сентября. Кульминацией праздника станет программа 9 и 10 сентября на Тверской улице, там откроются тематические площадки "Москва покоряет", "Москва строит", "Москва изобретает", "Москва открывает", "Москва созидает" и "Москва ставит рекорды".

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