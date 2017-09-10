В Париже прошла акция в поддержку Серебренникова

ПАРИЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Общественная акция в поддержку российского режиссера Кирилла Серебренникова прошла в воскресенье в Париже. Об этом сообщили в столичном Национальном театре танца Шайо, директор которого Дидье Дешам выступил одним из инициаторов собрания.

Акция состоялась в фойе театра Шайо. Инициаторами, помимо Дешама, выступили директор Авиньонского театрального фестиваля Оливье Пи, глава Национального драматического центра Нормандия-Руан Давид Бобе и французский переводчик русской прозы и поэзии Андре Маркович. Они призвали театральное сообщество Франции публично высказать поддержку Кириллу Серебренникову, который оказался фигурантом уголовного дела в России.

Участие в акции приняли в общей сложности более 40 французских актеров и режиссеров. Среди них актрисы Изабель Карре, Беатрис Даль, Валери Древиль, Арно Мёнье, Жан-Мишель Риб, а также бывший министр культуры Франции Жак Ланг, ныне возглавляющий Институт арабского мира в Париже. В ходе акции они оставили в специальном журнале свои подписи в поддержку российского режиссера, а также сделали коллективную фотографию, выставив на передний план тройной транспарант с лозунгом "Мы с тобой - Кирилл Серебренников - свобода" на английском, французском и русском языках.

"Кирилл Серебренников - это один из наиболее рьяных строителей франко-российской дружбы. Самый современный, самый политический, самый отважный", - отмечают организаторы акции в театре Шайо, где российский режиссер в 2014 году демонстрировал парижской публике свой спектакль "Сон в летнюю ночь".

Театральные деятели Франции также начали сбор подписей под петицией в поддержку Серебренникова. На данный момент ее подписали более 3,3 тыс. человек.