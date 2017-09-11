Эстонское ТВ покажет сериал о том, какой республику видят ее русскоязычные жители

ТАЛЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. Эстонское телевидение запускает новый проект - телесериал Meie Eestid ("Наши Эстонии"), в котором будут высмеиваться стереотипы об эстонцах и русскоязычных жителях республики. Участники проекта надеются, что новый сериал поспособствует интеграции общества.

Как рассказывают актеры таллинского Русского театра Эстонии Сергей Фурманюк и Александр Жиленко, в рамках телепроекта жители страны поделятся впечатлениями о своих любимых местах в республике.

"Основная задача телесериала состоит в том, чтобы каждый из актеров рассказал о своих любимых и интересных местах, - поделился с Эстонским телевидением Сергей Фурманюк. - Я, например, рассказывал про остров Осмуссаар. Сам я там был всего один раз и очень давно, и многого о нем не знал. Хотелось бы, чтобы благодаря проекту люди, которые никогда в жизни не были на этом острове, узнали что-то новое для себя и им захотелось бы туда приехать".

Актер Александр Жиленко отмечает, что в сериале Meie Eestid Эстония показана такой, какой ее видят именно русскоговорящие жители. "Эстоноговорящим жителям может быть интересен взгляд русскоговорящих жителей на эстонские места", - надеется он.

В сериале также задействованы несколько ведущих, у каждого из которых есть своя особенность - своеобразный язык, страна происхождения либо просто яркий темперамент. В целом они представляют совершенно новый взгляд на балтийскую республику, который может быть интересен в том числе эстоноязычному зрителю. Именно поэтому сериал Meie Eestid будет транслироваться как на русскоязычном, так и на эстоноязычном канале местного ТВ.

"Неважно, какая у зрителя будет реакция - важно, чтобы она была", - говорит актер Сергей Фурманюк.

Организаторы проекта Meie Eestid также завели страницу в Facebook, где все желающие могут написать о своих любимых местах в Эстонии. Среди тех, кто поделится своим рассказом, будут разыграны билеты на спектакль в Русском театре.

В Эстонии проживает около 1,3 млн человек, из них около 30% называют русский язык родным. По данным Департамента статистики этой балтийской республики, русскоязычное население Эстонии сталкивается с социальным неравенством. Об этом говорится в подготовленном недавно по заказу ведомства докладе "Социальные тенденции".

Вице-мэр Таллина Михаил Кылварт также признает, что в республике сохраняется проблема неравенства между носителями эстонского языка и русскоязычным населением. "У нас отличается уровень жизни, уровень доходов и уровень образования эстонцев и русских. И не в пользу русскоязычного меньшинства", - сказал он.