Путин в Кремле поздравит Кобзона с 80-летием

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится в Кремле с народным артистом СССР, депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном, отмечающим 80-летие. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент сегодня примет в Кремле Иосифа Давыдовича Кобзона, который придет к нему вместе с супругой и которых президент поздравит с юбилеем", - сказал пресс-секретарь. Песков напомнил, что глава государства и певец - "давно товарищи, и Путин с огромным уважением относится к Кобзону".
Кроме того, в понедельник президент проведет традиционное совещание с правительством и руководством своей администрации, где будет обсуждаться эффективность работы ЖКХ, в частности - тема функционирования системы лицензирования соответствующих организаций. На совещании будут подняты и текущие оперативные вопросы, сказал Песков.
"В течение дня ожидаем международный телефонный разговор", - продолжил пресс-секретарь президента, не уточнив подробностей.