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Путин в Кремле поздравит Кобзона с 80-летием

Культура
11 сентября, 14:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что президент и певец - "давно товарищи"

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится в Кремле с народным артистом СССР, депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном, отмечающим 80-летие. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Президент сегодня примет в Кремле Иосифа Давыдовича Кобзона, который придет к нему вместе с супругой и которых президент поздравит с юбилеем", - сказал пресс-секретарь. Песков напомнил, что глава государства и певец - "давно товарищи, и Путин с огромным уважением относится к Кобзону".

Кроме того, в понедельник президент проведет традиционное совещание с правительством и руководством своей администрации, где будет обсуждаться эффективность работы ЖКХ, в частности - тема функционирования системы лицензирования соответствующих организаций. На совещании будут подняты и текущие оперативные вопросы, сказал Песков.

"В течение дня ожидаем международный телефонный разговор", - продолжил пресс-секретарь президента, не уточнив подробностей.

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Персоны
Кобзон, Иосиф Давыдович Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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