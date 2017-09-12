Вице-премьеры РФ и КНР дали старт совместному проекту мультфильма "Крош и панда"

ГУАНЧЖОУ /Китай/, 12 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец и ее коллега из КНР Лю Яньдун дали во вторник официальный старт реализации проекта российско-китайского анимационного сериала "Крош и панда". Церемония состоялась в рамках мероприятий 18-го заседания российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству в городе Гуанчжоу (южная провинция Гуандун).

"Я уверена, что этот новый проект, новый мультфильм, придется по душе всем ребятам из Китая и России и поможет найти вам очень много новых друзей - китайским ребятам в России, а российским ребятам в Китае", - сказала Ольга Голодец.

"Это фильм для нашей дружбы на многие годы. Мне хочется пожелать успехов этому замечательному проекту и заверить всех от имени российского правительства, что российское правительство приложит все усилия для того, чтобы такие проекты приумножались", - добавила она.

Принявшая участие в презентации проекта вице-премьер Госсовета КНР Лю Яньдун выразила уверенность в том, что совместный российско-китайский мультфильм придется по душе молодым зрителям двух стран. "Этот мультфильм станет первым, который снят совместно Китаем и Россией", - сказала она, подчеркнув, что он обязательно принесет радость не только детям обеих стран, но и юным зрителям по всему миру.

После мероприятия в беседе с российскими журналистами генеральный продюсер группы компаний "Рики" (занимается продвижением бренда "Cмешарики") Илья Попов сообщил, что это первая официальная презентация данного проекта в Китае. Он также обратил внимание на высокий уровень поддержки со стороны правительств двух стран. "Сейчас уже дан официальный старт проекту", - сказал он, добавив, что первые серии будут готовы уже в следующем году. В производство будут запущены 52 серии, закончить которые планируется к лету 2019 года.

О проекте

Соглашение между ООО "Смешарики" и китайским медиахолдингом CCTV о совместной реализации российско-китайского анимационного сериала "Крош и панда" было подписано в июле этого года между группой компаний "Рики" и CCTV Animation в рамках XI пленарного заседания Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития в Москве.

"Смешарики" стали одним из самых популярных детских мультсериалов, причем не только в России, но и за рубежом. Сериал был показан в 16 странах, в том числе в Германии, Франции, США, Китае.

Главными героями совместного китайско-российского мультсериала станут персонаж из "Смешариков" Крош и китайская панда.