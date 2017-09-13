Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 57.27
€ 68.55
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сеть кинотеатров в ЮФО и на Северном Кавказе покажет "Матильду", несмотря на угрозы

Культура
13 сентября, 11:59 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 13, сентября. /ТАСС

Официальный представитель сети "Монитор" Андрей Попов назвал "Матильду" "обычным фильмом из репертуара октября"

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 13 сентября. /ТАСС/. Краснодарская сеть "Монитор", в которую входят 27 кинотеатров на Юге России, на Северном Кавказе и в Московской области, не отказывается от планов показать фильм Алексея Учителя "Матильда", несмотря на поступившие угрозы, сообщил ТАСС в среду официальный представитель сети Андрей Попов.

Смотрите также
Режиссер Алексей Учитель

Неспокойная "Матильда": что известно о ситуации вокруг фильма Алексея Учителя

"Матильда" - обычный фильм из репертуара октября. Он получил прокатное удостоверение, которое выдает министерство культуры РФ. Дистрибьютор не переносил начало показов, а значит, премьера состоится 26 октября", - сказал он.

По словам Попова, из-за намерения показать фильм сеть получала угрозы в свой адрес. "Мы, как и другие кинотеатры России, тоже получили письма с угрозами, сейчас рассматриваем различные варианты усилить безопасность", - сказал Попов, отметив, что рассматривается в том числе обращение за помощью в полицию.

По словам Попова, если обсуждение и споры вокруг фильма повысят интерес к нему, то кинотеатрам это пойдет только на пользу. "Насколько я понимаю, вокруг фильма спорят, не посмотрев на него. Я пока фильм не видел и ничего сказать не могу", - сказал он.

Компания "Монитор" - киносеть с 27 кинотеатрами в 21 городе России: в Краснодарском крае, Ставрополье, Адыгее, Чечне, Ингушетии, Московской и Ростовской областях. Фильм "Матильда" получил прокатное удостоверение Минкультуры РФ и должен выйти в прокат 26 октября.

Скандал вокруг фильма

Скандал вокруг фильма "Матильда" возник в связи с разгоревшимся ранее спором режиссера картины Алексея Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Депутат считает, что фильм оскорбляет память царя Николая II и чувства верующих, режиссер называет недопустимыми попытки Поклонской повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма.

Ранее Учитель выразил мнение, что показ его фильма "Матильда" пройдет без инцидентов.

Между тем сети "Формула кино" и "Синема парк" приняли вынужденное решение не показывать фильм "Матильда" из-за угрозы безопасности зрителей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг фильма "Матильда"
Персоны
Учитель, Алексей Ефимович Поклонская, Наталья Владимировна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Генеральный директор Apple Тим Кук на презентации iPhone X
Рамок больше нет: чем iPhone X отличается от iPhone 7 Plus
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
3
Путин за чаепитием поздравил Кобзона с юбилеем
Максим Герасимов и Мария Васильева
5
Пять пар из России выступят в Аргентине в финале ЧМ в категории "сценическое танго"
6
Фестиваль оперной музыки в горном парке "Рускеала" в Карелии собрал 2,7 тыс. зрителей
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мединский возмущен "умышленно нагнетаемой истерией" вокруг "Матильды"
2
Первое судно с углем из США прибыло в Одессу
3
Украинские СМИ сообщили об "исчезновении" Саакашвили
4
Россия серьезно обеспокоена выводами миссии ООН по правам человека на Украине
5
Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко
6
Источник: с заместителем директора ФСИН Коршуновым проводятся следственные действия
7
Следствие утверждает, что Улюкаев вымогал взятку у Сечина, показывая ему "два пальца"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама