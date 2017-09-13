Сеть кинотеатров в ЮФО и на Северном Кавказе покажет "Матильду", несмотря на угрозы

КРАСНОДАР, 13 сентября. /ТАСС/. Краснодарская сеть "Монитор", в которую входят 27 кинотеатров на Юге России, на Северном Кавказе и в Московской области, не отказывается от планов показать фильм Алексея Учителя "Матильда", несмотря на поступившие угрозы, сообщил ТАСС в среду официальный представитель сети Андрей Попов.

"Матильда" - обычный фильм из репертуара октября. Он получил прокатное удостоверение, которое выдает министерство культуры РФ. Дистрибьютор не переносил начало показов, а значит, премьера состоится 26 октября", - сказал он.

По словам Попова, из-за намерения показать фильм сеть получала угрозы в свой адрес. "Мы, как и другие кинотеатры России, тоже получили письма с угрозами, сейчас рассматриваем различные варианты усилить безопасность", - сказал Попов, отметив, что рассматривается в том числе обращение за помощью в полицию.

По словам Попова, если обсуждение и споры вокруг фильма повысят интерес к нему, то кинотеатрам это пойдет только на пользу. "Насколько я понимаю, вокруг фильма спорят, не посмотрев на него. Я пока фильм не видел и ничего сказать не могу", - сказал он.

Компания "Монитор" - киносеть с 27 кинотеатрами в 21 городе России: в Краснодарском крае, Ставрополье, Адыгее, Чечне, Ингушетии, Московской и Ростовской областях. Фильм "Матильда" получил прокатное удостоверение Минкультуры РФ и должен выйти в прокат 26 октября.

Скандал вокруг фильма

Скандал вокруг фильма "Матильда" возник в связи с разгоревшимся ранее спором режиссера картины Алексея Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Депутат считает, что фильм оскорбляет память царя Николая II и чувства верующих, режиссер называет недопустимыми попытки Поклонской повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма.

Ранее Учитель выразил мнение, что показ его фильма "Матильда" пройдет без инцидентов.

Между тем сети "Формула кино" и "Синема парк" приняли вынужденное решение не показывать фильм "Матильда" из-за угрозы безопасности зрителей.