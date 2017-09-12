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"Формула кино" и "Синема парк" отказались от показа "Матильды"

Культура
12 сентября, 16:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

Руководство объединенной сети кинотеатров пояснило, что решение не показывать картину было принято из-за угрозы безопасности зрителей

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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Сети "Формула кино" и "Синема парк" приняли вынужденное решение не показывать фильм "Матильда" из-за угрозы безопасности зрителей. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе объединенной сети кинотеатров.

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"Отказ от показов фильма "Матильда" в наших кинотеатрах - это вынужденное решение. Возникший на фоне последних событий резонанс вокруг кинокартины, возможно, поднял ее коммерческий потенциал, но безопасность наших зрителей для нас остается в приоритете. Как самая большая с точки зрения количества кинотеатров и географии сеть мы просто не можем подвергать опасности наших многочисленных посетителей", - приводит пресс-служба слова генерального директора объединенной киносети "Формула кино" и "Синема парк" Романа Линина.

В пресс-службе киносети также уточнили, что решение это "вне вопросов политики и религии". "Решение связано исключительно с желанием оградить посетителей киносети от рисков, которые влекут за собой публичные показы фильма", - уточнили в пресс-службе.

На данный момент в состав объединенной сети входят 75 кинотеатров в 28 городах России.

В понедельник адвокат Констанин Добрынин, представляющий интересы режиссера фильма Алексея Учителя, сообщил ТАСС, что в центре Москвы произошли поджоги двух автомобилей, которые он связывает с действиями противников еще не вышедшей на экраны картины.

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