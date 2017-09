Объявлен шорт-лист Букеровской премии

ЛОНДОН, 13 сентября. /ТАСС/. В Лондоне обнародован шорт-лист Букеровской премии (Man Booker Prize), присуждаемой в области литературы на английском языке. В него вошли шесть авторов из лонг-листа, состоявшего из 13 писателей- номинантов.

За престижную награду, имя обладателя которой будет оглашено 17 октября, и причитающийся приз в размере £50 тыс. ($66,6 тыс.), поборются сразу три писателя из США. Это Пол Остер с романом "4321", Эмили Фридлунд с произведением "История волков" (History of Wolves) и Джордж Сондерс с книгой "Линкольн в Бардо" (Lincoln in the Bardo).

Два писателя представляют Великобританию. Это Фиона Мозлей с романом "Элмет" (Elmet) и Али Смит с книгой "Осень" (Autumn). Еще один автор, попавший в короткий список с произведением "Выход на Запад" (Exit West), Мохсин Хамид, обладает гражданством Пакистана и Великобритании.

"Короткий список этого года, в который попали шесть уникальных и пронизанных атмосферой храбрости книг, которые сообща выступают против границ условностей, представляет собой как признание авторов с именем, так и вводит на литературную сцену новые имена, - прокомментировала состав шорт-листа председатель жюри конкурса Лола Янг. - Веселые, искренние, печальные и безжалостные - эта группа романов основана на традициях, но также имеет черты радикальности и современности". "Эмоциональный, культурный, политический и интеллектуальный спектр этих книг является выдающимся, а те способы, при помощи которых они бросают вызов нашему мышлению, являются свидетельством силы литературы", - добавила баронесса Янг.

Примечательно, что в коротком списке не оказалось двух сильных фаворитов - писателя Арундати Рой из Индии с романом "Министерство наивысшего счастья" (The Ministry of Utmost Happiness) и Колсона Уайтхеда (США) с книгой "Подземная железная дорога" (The Underground Railroad).

Рой в 1997 году уже получила Букеровскую премию 1997 года за роман "Бог мелочей", а Уайтхед ранее в этом году за это же произведение был удостоен Пулитцеровской премии за художественную книгу. Оба они назывались среди тех, кто, вероятнее всего, продолжит борьбу за престижную премию.

История премия

Впервые вручение награды состоялось в 1969 году. До 2013 года Букеровская премия присуждалась автору, проживающему в одной из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве. Однако затем ее жюри позволило претендовать на нее писателям из других стран мира за произведение, написанное на английском языке и опубликованное в Соединенном Королевстве.

Лауреатами награды в разные годы были такие авторы, как Салман Рушди ("Дети полуночи"), Бен Окри ("Голодная дорога"), Кингсли Эмис ("Старые черти"), Родди Дойл ("Падди Кларк - Ха-ха-ха"), Айрис Мердок ("Море, море"). Дважды ее получали Джон Кутзее, Питер Кэри и Хилари Мантел. Четыре обладателя награды - Уильям Голдинг, Надин Гордимер, Видиадхар Найпол и Джон Кутзее - позже стали лауреатами Нобелевской премии по литературе.

Помимо денежного приза и признания, лауреат Букеровской премии получает в качестве бонуса резкий рост продаж собственного произведения. Так, интерес к роману "Распродажа" (The Sellout) писателя из США Пола Бити подскочил в несколько раз после того, как в октябре прошлого года он был объявлен обладателем престижной премии. В общей сложности продажи его книги на следующую наделю после вручения награды выросли на 658%.