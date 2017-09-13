Объявлен шорт-лист Букеровской премии

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ЛОНДОН, 13 сентября. /ТАСС/. В Лондоне обнародован шорт-лист Букеровской премии (Man Booker Prize), присуждаемой в области литературы на английском языке. В него вошли шесть авторов из лонг-листа, состоявшего из 13 писателей- номинантов.
За престижную награду, имя обладателя которой будет оглашено 17 октября, и причитающийся приз в размере £50 тыс. ($66,6 тыс.), поборются сразу три писателя из США. Это Пол Остер с романом "4321", Эмили Фридлунд с произведением "История волков" (History of Wolves) и Джордж Сондерс с книгой "Линкольн в Бардо" (Lincoln in the Bardo).
Два писателя представляют Великобританию. Это Фиона Мозлей с романом "Элмет" (Elmet) и Али Смит с книгой "Осень" (Autumn). Еще один автор, попавший в короткий список с произведением "Выход на Запад" (Exit West), Мохсин Хамид, обладает гражданством Пакистана и Великобритании.
"Короткий список этого года, в который попали шесть уникальных и пронизанных атмосферой храбрости книг, которые сообща выступают против границ условностей, представляет собой как признание авторов с именем, так и вводит на литературную сцену новые имена, - прокомментировала состав шорт-листа председатель жюри конкурса Лола Янг. - Веселые, искренние, печальные и безжалостные - эта группа романов основана на традициях, но также имеет черты радикальности и современности". "Эмоциональный, культурный, политический и интеллектуальный спектр этих книг является выдающимся, а те способы, при помощи которых они бросают вызов нашему мышлению, являются свидетельством силы литературы", - добавила баронесса Янг.
Примечательно, что в коротком списке не оказалось двух сильных фаворитов - писателя Арундати Рой из Индии с романом "Министерство наивысшего счастья" (The Ministry of Utmost Happiness) и Колсона Уайтхеда (США) с книгой "Подземная железная дорога" (The Underground Railroad).
Рой в 1997 году уже получила Букеровскую премию 1997 года за роман "Бог мелочей", а Уайтхед ранее в этом году за это же произведение был удостоен Пулитцеровской премии за художественную книгу. Оба они назывались среди тех, кто, вероятнее всего, продолжит борьбу за престижную премию.
Впервые вручение награды состоялось в 1969 году. До 2013 года Букеровская премия присуждалась автору, проживающему в одной из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве. Однако затем ее жюри позволило претендовать на нее писателям из других стран мира за произведение, написанное на английском языке и опубликованное в Соединенном Королевстве.
Лауреатами награды в разные годы были такие авторы, как Салман Рушди ("Дети полуночи"), Бен Окри ("Голодная дорога"), Кингсли Эмис ("Старые черти"), Родди Дойл ("Падди Кларк - Ха-ха-ха"), Айрис Мердок ("Море, море"). Дважды ее получали Джон Кутзее, Питер Кэри и Хилари Мантел. Четыре обладателя награды - Уильям Голдинг, Надин Гордимер, Видиадхар Найпол и Джон Кутзее - позже стали лауреатами Нобелевской премии по литературе.
Помимо денежного приза и признания, лауреат Букеровской премии получает в качестве бонуса резкий рост продаж собственного произведения. Так, интерес к роману "Распродажа" (The Sellout) писателя из США Пола Бити подскочил в несколько раз после того, как в октябре прошлого года он был объявлен обладателем престижной премии. В общей сложности продажи его книги на следующую наделю после вручения награды выросли на 658%.