Алексей Учитель сам отменил московский показ "Матильды"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Московский показ фильма Алексея Учителя "Матильда", который должен был пройти в понедельник в столичном кинотеатре "Иллюзион", был отменен по инициативе самого режиссера. Об этом он рассказал в среду в интервью ТАСС.

Показ фильма, как рассказали ранее ТАСС в пресс-службе Госфильмофонда, в ведении которого находится кинозал, отменили по техническим причинам. Также в понедельник адвокат Констанин Добрынин, представляющий интересы Алексея Учителя, сообщил ТАСС, что в центре Москвы произошли поджоги двух автомобилей, которые он связывает с действиями противников еще не вышедшей на экраны картины.

"Это совпадение, - заявил Алексей Учитель. - Мне накануне показа в "Иллюзионе" стали звонить десятки журналистов, именно они и раскупили все билеты на показ - не зрители, как мы ожидали, а журналисты, которые восприняли это как премьеру. Сказали, мы вас ждем, просим об интервью. Именно поэтому накануне я этот показ сам отменил, точнее, просто перенес на другой день".

Режиссер добавил, что в воскресенье он решил отменить показ, а утром в понедельник произошел поджог. "И все восприняли, что это связано, - сказал Учитель. - Но если бы все журналисты за месяц до проката отписались, тогда бы пропала вся интрига. Только в этом дело".

В прокат "Матильда" должна выйти 26 октября 2017 года. Однако, чтобы картину можно было выдвинуть на американскую кинопремию "Оскар", лента должна быть показана хотя бы в ограниченном прокате до 1 октября. Один из таких показов и должен был состояться в понедельник. Однако, как пояснил Учитель, для выдвижения на "Оскар" "достаточно и показов, которые уже прошли в Санкт-Петербурге и Москве.

Скандал вокруг фильма "Матильда" возник в связи с разгоревшимся ранее спором Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Депутат добивается, чтобы фильм не вышел в прокат, так как, по ее мнению, он оскорбляет память царя Николая II и чувства верующих. Режиссер называет недопустимыми попытки Поклонской повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма.