Разлогов: "Матильда" повысила шансы выдвижения на "Оскар" за счет общественного резонанса

ЯЛТА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Шансы фильма Алексея Учителя "Матильда" на выдвижение на "Оскар" возросли за счет общественного резонанса, который вызвала еще не вышедшая картина. Такое мнение выразил в пятницу в беседе с ТАСС президент Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов.

Российский оскаровский комитет во главе с председателем Владимиром Меньшовым должен до 1 октября выдвинуть от России картину, которая могла бы претендовать на премию. Как ранее говорил Разлогов ТАСС, первое место среди кинокартин, которых можно было бы выдвинуть на "Оскар", занимала "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, также среди претендентов - "Анна Каренина. История Вронского" Карена Шахназарова, "Матильда" Алексея Учителя, "Аритмия" Бориса Хлебникова и "Время первых" Дмитрия Киселева.

"Неприятие экстремистских высказываний, которые озвучивают противники "Матильды", может заставить участников Российского оскаровского комитета голосовать за фильм Учителя, - сказал Разлогов. - Общественный резонанс может вывести эту картину на первое место в голосовании. Раздражение в творческой среде по этому поводу растет".

При этом Разлогов отметил, что видел эту ленту. "Все нападки на "Матильду" - глупость, - сказал киновед. - Да, там показан будущий царь Николай II, но он в фильме очень симпатичный, никакого осквернения его имени близко нет. Он там показан как мученик".

Разлогов считает, что "шансы на получение номинации на "Оскар" у "Матильды" не велики". "То, что у нас скандал, Запад не интересует, это не отражается в мировых средствах массовой информации", - добавил он.