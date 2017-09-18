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Медведев: Зураб Соткилава был артистом с большой буквы, которого любят миллионы людей

Культура
18 сентября, 13:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

По словам премьера, "Соткилава - это виртуозное исполнение, редкий талант, умение передать в сложнейших оперных партиях чувства и переживания, близкие и понятные всем"

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным, близким и коллегам скончавшегося в понедельник народного артиста СССР Зураба Соткилавы, отметив редкий талант певца.

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Зураб Соткилава

Биография Зураба Соткилавы

"Ушел из жизни Зураб Лаврентьевич Соткилава - Артист с большой буквы, которого любят миллионы людей. И не только знатоки высокого оперного искусства. Соткилава - это виртуозное исполнение, редкий талант, умение передать в сложнейших оперных партиях чувства и переживания, близкие и понятные всем", - написал премьер в понедельник на своей странице в Facebook.

"Именно этим отличается российская оперная школа. И Зураб Лаврентьевич навсегда останется одним из самых ярких ее представителей, - добавил Медведев. - Мои искренние соболезнования родным и близким, коллегам Зураба Лаврентьевича".

Зураб Соткилава умер в понедельник в Москве в возрасте 80 лет.

Творческий путь певца начался в Тбилиси в Грузинском театре оперы и балета им. Палиашвили, затем Соткилава стажировался в миланском Ла Скала. В 1960 - 1970 годах Соткилава одержал победу на нескольких международных конкурсах. В 1973 году артист дебютировал на сцене Большого театра в опере Бизе "Кармен", после чего был принять в труппу и вскоре стал ведущим солистом. Соткилава - признанный исполнитель партий Хозе, Манрико, Каварадосси, Радамеса, Водемона, Индийского гостя, Самозванца.

Певец были избран почетным академиком Болонской академии искусств "за тонкую и глубокую интерпретацию произведений Верди", неоднократно выступал в лучших театрах мира. За многолетнюю деятельность Зураб Соткилава отмечен многими высокими наградами. Он удостоен Государственной премии Грузии им. Шота Руставели, является кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней. Зураб Соткилава с 1974 года работал в Большом театре, был педагогом, профессором Московской консерватории.

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