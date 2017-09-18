Прощание с Зурабом Соткилавой состоится 20 сентября в Большом театре

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Прощание с оперным певцом Зурабом Соткилавой, скончавшимся в понедельник на 81-м году жизни, состоится в среду в ГАБТе, сообщил в понедельник ТАСС гендиректор театра Владимир Урин.

"Прощание с народным артистом СССР Зурабом Соткилавой состоится в среду, 20 сентября, в 11:00 мск в Большом театре", - сказал Урин. По его словам, затем церемония прощания и похороны пройдут в Тбилиси.

Жизнь, отданная сцене

Советский, грузинский и российский оперный певец Зураб Соткилава родился 12 марта 1937 года в Сухуме, он закончил горно-геологический факультет Тбилисского политехнического института, после чего поступил в Тбилисскую консерваторию.

Творческий путь певца начался в Тбилиси в Грузинском театре оперы и балета им. Палиашвили, затем Соткилава стажировался в миланском Ла Скала. В 1960 - 1970 годах Соткилава одержал победу на нескольких международных конкурсах. В 1973 году артист дебютировал на сцене Большого театра в опере Бизе "Кармен", после чего был принять в труппу и вскоре стал ведущим солистом. Соткилава - признанный исполнитель партий Хозе, Манрико, Каварадосси, Радамеса, Водемона, Индийского гостя, Самозванца.

Певец были избран почетным академиком Болонской академии искусств "за тонкую и глубокую интерпретацию произведений Верди", неоднократно выступал в лучших театрах мира. За многолетнюю деятельность Зураб Соткилава отмечен многими высокими наградами. Он удостоен Государственной премии Грузии им. Шота Руставели, является кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней. Зураб Соткилава с 1974 года работал в Большом театре, был педагогом, профессором Московской консерватории.