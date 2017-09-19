Показ "Матильды" на "Кино Экспо" в Петербурге перенесли на 20 сентября

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Показ фильма Алексея Учителя "Матильда" на Международном форуме "Кино Экспо", который проходит в Санкт-Петербурге, перенесен со вторника на среду, 20 сентября. Об этом сообщил ТАСС режиссер картины.

"Подвинули по графику, были какие-то причины [перенести показ со вторника]. Должен быть [в среду], но это только для прокатчиков, журналистов там не будет", - сказал ТАСС Учитель.

Ранее ТАСС сообщал, что показ "Матильды" должен состояться в рамках форума во вторник, 19 сентября. Точное время показа было неизвестно, однако просмотр для журналистов и зрителей был закрыт. Как сообщил журналистам дистрибьютор фильма, генеральный директор кинокомпании "Каро премьер" Алексей Рязанцев, посетить демонстрацию ленты планировал министр культуры РФ Владимир Мединский, но будет ли он на мероприятии неизвестно.

Фильм "Матильда" был показан во Владивостоке в рамках кинофестиваля "Меридианы Тихого", меры безопасности были усилены. Сейчас показы проходят лишь для экспертов премии "Оскар", на кинофестивалях. Просмотров фильма до официальной премьеры, которая состоится 26 октября, в кинотеатрах не ожидается, сообщал дистрибьютор.

Картина Алексея Учителя рассказывает об отношениях будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. В этом году в России отмечается 100-летие Революции, которая последовала после отречения царя от престола в марте 1917 года. Роль Николая II исполнил германский актер Ларс Айдингер, образ Матильды воплотила польская актриса Михалина Ольшанска, мать Николая II Марию Федоровну сыграла литовская актриса Ингеборга Дапкунайте. Также в фильме снимались Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин.