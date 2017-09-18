Фильм "Матильда" не покажут на фестивалях до официальной премьеры в кино

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Фильм "Матильда" Алексея Учителя не будут показывать на кинофестивалях до официальной премьеры в кино. Об этом в понедельник сообщил журналистам дистрибьютор фильма, генеральный директор кинокомпании "Каро премьер" Алексей Рязанцев.

"До официального начала показов фильма "Матильда" [в кинотеатрах] только оскаровские показы планируются - для членов комитета на выдвижение на "Оскар". Мы в фестивалях и не участвовали", - сказал Рязанцев. Он отметил, что 30-минутный фрагмент фильма был показан на творческом вечере Учителя во Владивостоке "как тестовый показ".

Ранее сообщалось, что фильм "Матильда" уже был показан во Владивостоке в рамках кинофестиваля "Меридианы Тихого". Он проходил при усиленных мерах безопасности и при полном зале.

Рязанцев также сообщил, что во вторник, в рамках форума "Киноэкспо", который проходит в Петербурге с 18 по 22 сентября, будет проводиться показ "Матильды", однако журналистов и зрителей туда не пустят.