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Фильм "Матильда" не покажут на фестивалях до официальной премьеры в кино

Культура
18 сентября, 18:10 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 18, сентября. /ТАСС

Гендиректор кинокомпании "Каро премьер" отметил, что планируются только предварительные показы для членов комитета на выдвижение на "Оскар"

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Кадр из фильма "Матильда"

Кадр из фильма "Матильда"

© filmpro.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Фильм "Матильда" Алексея Учителя не будут показывать на кинофестивалях до официальной премьеры в кино. Об этом в понедельник сообщил журналистам дистрибьютор фильма, генеральный директор кинокомпании "Каро премьер" Алексей Рязанцев.

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"До официального начала показов фильма "Матильда" [в кинотеатрах] только оскаровские показы планируются - для членов комитета на выдвижение на "Оскар". Мы в фестивалях и не участвовали", - сказал Рязанцев. Он отметил, что 30-минутный фрагмент фильма был показан на творческом вечере Учителя во Владивостоке "как тестовый показ".

Ранее сообщалось, что фильм "Матильда" уже был показан во Владивостоке в рамках кинофестиваля "Меридианы Тихого". Он проходил при усиленных мерах безопасности и при полном зале.

Рязанцев также сообщил, что во вторник, в рамках форума "Киноэкспо", который проходит в Петербурге с 18 по 22 сентября, будет проводиться показ "Матильды", однако журналистов и зрителей туда не пустят.

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Ситуация вокруг фильма "Матильда"
Персоны
Учитель, Алексей Ефимович
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