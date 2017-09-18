Сенатор просит главу МВД и генпрокурора разобраться в ситуации вокруг фильма "Матильда"

Контейнерооборот терминалов Cosco Shipping Ports в августе 2017 года вырос на 14,4%Транспорт 18 сентября, 16:35
Буду резать: смысл и подноготная налоговой реформы ТрампаЭкономика и бизнес 18 сентября, 16:30
Минтруд: МРОТ повысится за три года на 53%Экономика и бизнес 18 сентября, 16:24
Global Ports лидирует среди холдингов РФ по контейнерообороту в январе-августе 2017 годаТранспорт 18 сентября, 16:18
Жамалетдинов вошел в расширенный состав молодежной сборной РФ на отборочные матчи ЧЕ-2019Спорт 18 сентября, 16:14
"Алмаз-Антей" поставил Минобороны РФ первый в этом году полковой комплект С-400Армия и ОПК 18 сентября, 16:13
Российский препарат для лечения гемофилии снизит зависимость страны от импортных лекарствНовости партнеров 18 сентября, 16:12
Ураган "Мария" усилился до второй категорииПроисшествия 18 сентября, 16:07
Томские ученые создали детали для Большого адронного коллайдераНаука 18 сентября, 16:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас направил обращения министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву и генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой провести проверку и разобраться в ситуации, которая складывается вокруг демонстрации фильма Алексея Учителя "Матильда". В частности, речь идет о поджогах автомобилей и угрозах в адрес людей, которые имеют отношение к картине.
Как отмечается в документах, поступивших в ТАСС, Клишас просит правоохранительные органы "внимательно отнестись" к заявлению президента Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации Юрия Пилипенко о "противоправных действиях неустановленных лиц, направленных на противодействие публичной демонстрации фильма "Матильда".
Так, Пилипенко в обращении, направленном в Совфед, усматривает связь между следующими событиями: получение в августе 2017 года угроз убийством московской журналистской Екатериной Винокуровой в связи с ее критическими публикациями в адрес депутата Госдумы Натальи Поклонской; поджог в ночь на 31 августа 2017 года студии документального кино "Лендок", где расположена киностудия "РОК", создавшая фильм "Матильда". Кроме того, адвокат связывает с показом фильма "наезд в ночь на 4 сентября 2017 года автомобиля на здание кинотеатра "Космос" в Екатеринбурге, последующий поджог данного автомобиля; поджог 11 сентября 2017 года автомобиля, принадлежащего адвокату [Константину] Добрынину, представляющему интересы режиссера Учителя".
"Вышеуказанные противоправные деяния обладают повышенной общественной опасностью не только потому, что совершаются в общественных местах и в отношении публичных персон, но и потому, что творятся якобы от лица всех православных верующих. Такие оправдания противозаконны, аморальны и противоречат самим основам православия", - отметил в своем обращении Клишас.
Он попросил Колокольцева и Чайку, "как руководителей органов, обеспечивающих верховенство закона, защиту прав и свобод человека и гражданина, внимательно отнестись к указанному обращению заявителя".
Сенатор также попросил информировать о ходе проверки заявителя и комитет Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству.
Скандал вокруг фильма "Матильда" возник в связи с разгоревшимся ранее спором режиссера картины Алексея Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Депутат считает, что фильм оскорбляет память царя Николая II и чувства верующих, режиссер называет недопустимыми попытки Поклонской повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма.