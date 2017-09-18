Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.09:
$ 57.62
€ 68.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сенатор просит главу МВД и генпрокурора разобраться в ситуации вокруг фильма "Матильда"

Происшествия
18 сентября, 16:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

В частности, речь идет о поджогах автомобилей и угрозах в адрес людей, которые имеют отношение к картине

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас направил обращения министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву и генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой провести проверку и разобраться в ситуации, которая складывается вокруг демонстрации фильма Алексея Учителя "Матильда". В частности, речь идет о поджогах автомобилей и угрозах в адрес людей, которые имеют отношение к картине.

Смотрите также
Режиссер Алексей Учитель

Неспокойная "Матильда": что известно о ситуации вокруг фильма Алексея Учителя

Как отмечается в документах, поступивших в ТАСС, Клишас просит правоохранительные органы "внимательно отнестись" к заявлению президента Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации Юрия Пилипенко о "противоправных действиях неустановленных лиц, направленных на противодействие публичной демонстрации фильма "Матильда".

Так, Пилипенко в обращении, направленном в Совфед, усматривает связь между следующими событиями: получение в августе 2017 года угроз убийством московской журналистской Екатериной Винокуровой в связи с ее критическими публикациями в адрес депутата Госдумы Натальи Поклонской; поджог в ночь на 31 августа 2017 года студии документального кино "Лендок", где расположена киностудия "РОК", создавшая фильм "Матильда". Кроме того, адвокат связывает с показом фильма "наезд в ночь на 4 сентября 2017 года автомобиля на здание кинотеатра "Космос" в Екатеринбурге, последующий поджог данного автомобиля; поджог 11 сентября 2017 года автомобиля, принадлежащего адвокату [Константину] Добрынину, представляющему интересы режиссера Учителя".

"Вышеуказанные противоправные деяния обладают повышенной общественной опасностью не только потому, что совершаются в общественных местах и в отношении публичных персон, но и потому, что творятся якобы от лица всех православных верующих. Такие оправдания противозаконны, аморальны и противоречат самим основам православия", - отметил в своем обращении Клишас.

Он попросил Колокольцева и Чайку, "как руководителей органов, обеспечивающих верховенство закона, защиту прав и свобод человека и гражданина, внимательно отнестись к указанному обращению заявителя".

Сенатор также попросил информировать о ходе проверки заявителя и комитет Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству.

Скандал вокруг фильма "Матильда" возник в связи с разгоревшимся ранее спором режиссера картины Алексея Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Депутат считает, что фильм оскорбляет память царя Николая II и чувства верующих, режиссер называет недопустимыми попытки Поклонской повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма.

Смотрите также

Михалков призвал представителей РПЦ не делать "легкомысленных заявлений" о Минкультуры

Алексей Учитель объяснил отсутствие премьеры "Матильды" в афише Мариинки

Михалков: история с "Матильдой" лежит на совести Фонда кино

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг фильма "Матильда"
Персоны
Чайка, Юрий Яковлевич Учитель, Алексей Ефимович Клишас, Андрей Александрович Поклонская, Наталья Владимировна Колокольцев, Владимир Александрович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Космические пророчества Циолковского
Фото
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
11
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россияне в 2018 году получат 28 дней отдыха за счет праздников
2
Худрук Тбилисского театра оперы и балета: Зураба Соткилаву похоронят в Тбилиси
3
Пенсии с 1 января 2018 года будут проиндексированы на 3,7%
4
Правительство Севастополя ушло в отставку
5
В Киеве заявили, что число миротворцев на востоке Украины должно достигать 60 тыс. человек
6
"Казалось, Зураб - вечный": соболезнования в связи со смертью оперного певца
7
Суд постановил освободить из-под стражи подсудимых по делу о беспорядках в Одессе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама