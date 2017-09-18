Сенатор просит главу МВД и генпрокурора разобраться в ситуации вокруг фильма "Матильда"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас направил обращения министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву и генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой провести проверку и разобраться в ситуации, которая складывается вокруг демонстрации фильма Алексея Учителя "Матильда". В частности, речь идет о поджогах автомобилей и угрозах в адрес людей, которые имеют отношение к картине.

Как отмечается в документах, поступивших в ТАСС, Клишас просит правоохранительные органы "внимательно отнестись" к заявлению президента Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации Юрия Пилипенко о "противоправных действиях неустановленных лиц, направленных на противодействие публичной демонстрации фильма "Матильда".

Так, Пилипенко в обращении, направленном в Совфед, усматривает связь между следующими событиями: получение в августе 2017 года угроз убийством московской журналистской Екатериной Винокуровой в связи с ее критическими публикациями в адрес депутата Госдумы Натальи Поклонской; поджог в ночь на 31 августа 2017 года студии документального кино "Лендок", где расположена киностудия "РОК", создавшая фильм "Матильда". Кроме того, адвокат связывает с показом фильма "наезд в ночь на 4 сентября 2017 года автомобиля на здание кинотеатра "Космос" в Екатеринбурге, последующий поджог данного автомобиля; поджог 11 сентября 2017 года автомобиля, принадлежащего адвокату [Константину] Добрынину, представляющему интересы режиссера Учителя".

"Вышеуказанные противоправные деяния обладают повышенной общественной опасностью не только потому, что совершаются в общественных местах и в отношении публичных персон, но и потому, что творятся якобы от лица всех православных верующих. Такие оправдания противозаконны, аморальны и противоречат самим основам православия", - отметил в своем обращении Клишас.

Он попросил Колокольцева и Чайку, "как руководителей органов, обеспечивающих верховенство закона, защиту прав и свобод человека и гражданина, внимательно отнестись к указанному обращению заявителя".

Сенатор также попросил информировать о ходе проверки заявителя и комитет Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству.

Скандал вокруг фильма "Матильда" возник в связи с разгоревшимся ранее спором режиссера картины Алексея Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Депутат считает, что фильм оскорбляет память царя Николая II и чувства верующих, режиссер называет недопустимыми попытки Поклонской повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма.