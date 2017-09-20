Урин: Зураб Соткилава был талантлив во всем

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Оперный певец, народный артист СССР Зураб Соткилава был талантливым артистом и человеком. Об этом заявил в среду генеральный директор Большого театра России Владимир Урин, открывая гражданскую панихиду по Соткилаве в зале Исторической сцены ГАБТ.
"В дом Зураба Лаврентьевича, в его семью, пришла беда. Но у него был еще один дом, которому он посвятил всю свою жизнь, и этот дом - Большой театр. Беда пришла и в наш дом, мы сегодня с ним прощаемся", - сказал Урин.
Глава Большого театра отметил, что говорить о Соткилаве можно "очень долго". "Выдающийся певец, потрясающий по лучезарности, доброжелательности, открытости человек. От него исходило невероятное человеческое тепло. Он был талантлив абсолютно во всем - и в том, что дал ему бог как певцу, и в том, каким человеком он был", - подчеркнул Урин.
Проститься с Соткилавой пришли вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец, министр культуры РФ Владимир Мединский, народные артисты СССР Тамара Синявская, Борис Акимов, Владислав Пьявко, Владимир Васильев, народные артисты России Хибла Герзмава и Юрий Веденеев, художественный руководитель театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман, художественный руководитель оперной труппы Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Александр Титель и многие другие.